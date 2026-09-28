‘Supervivientes All Stars 3’: ¿quién fue el concursante salvado ayer, domingo 27 de septiembre?

El pasado domingo 27 de septiembre, los espectadores de Telecinco pudieron disfrutar de una nueva gala Conexión Honduras de Supervivientes All Stars 3, presentada por Sandra Barneda y María Lamela. Hay que tener en cuenta que, en esta edición, los jueves deja una amplia lista de nominados. De hecho, no es hasta los domingos por la noche cuando la audiencia puede empezar a votar quién debe ser el expulsado, puesto que se termina de decidir la lista definitiva de nominados. Durante esta gala, los que están en el ojo del huracán de forma provisional deben enfrentarse a un juego. El que resulte ganador no tendrá que exponerse a la decisión de la audiencia, y es entonces cuando queda formada la lista definitiva de nominados de la semana en Supervivientes All Stars 3.

Así pues, en la gala del pasado domingo presentada por Sandra Barneda y María Lamela, los cinco nominados del pasado jueves tuvieron que luchar para ganarse esa única plaza que les liberaría de someterse al juicio de los espectadores del reality. En esta ocasión, los señalados eran Arkano, Yulen Pereira, Asraf Beno, Ivana Icardi y Yola Berrocal. Todos ellos dieron lo mejor de sí mismos para tratar de luchar por su permanencia en el concurso. Así pues, los espectadores de Telecinco fueron testigos de cómo la primera parte del juego la ganaron Yola Berrocal e Ivana Icardi, clasificándose para la segunda parte del mismo. Como no podía ser de otra forma, las dos se mostraron profundamente contentas al saber que una de ellas iba a ser la primera salvada de la semana.

Acto seguido, ambas se enfrentaron a un juego de memoria e intuición. ¿En qué consistía, exactamente? En caminar completamente a ciegas por un recorrido y memorizar piezas. Y todo para, después, tener que replicarlas. En los primeros minutos de juego la cosa estuvo bastante igualada, pero, al rato, una de ellas empezó a tomar ventaja. ¡Algo que se mantuvo hasta el final del juego!

Y es que Yola Berrocal logró imponerse a su compañera, convirtiéndose en la ganadora del juego más decisivo de la gala de Supervivientes All Stars 3 que se emitió el pasado domingo. Por lo tanto, ha logrado librarse de la lista de nominados definitivos de la semana. Al conocer su salvación, Sandra Barneda decidió felicitar a Yola por su triunfo: «Lo has hecho increíble. Qué velocidad y a la primera. ¡Qué agilidad!».

Como era de esperar, la concursante no pudo evitar emocionarse. Después del bajón que sufrió en la pasada gala tras haber sido propuesta para la expulsión, esta salvación ha supuesto una gran alegría y un chute de energía que se ha reflejado en su reacción. En cuanto a Ivana Icardi, se ha quedado a las puertas de salvarse, por lo que tendrá que enfrentarse a la decisión del público.

Lista definitiva de nominados de ‘Supervivientes All Stars 3’

Tras la victoria de Yola Berrocal, la lista de concursantes que se juegan su continuidad en el reality está formada por Arkano, Asraf Beno, Yulen Pereira e Ivana Icardi. De este modo, la audiencia del concurso que se desarrolla en Honduras ya puede votar por su favorito para quedarse, ya que los votos son en positivo. Es decir, se vota para salvar a uno de los nominados.

Debemos recordar que, en la gala del martes, uno de ellos se salvará de seguir en esa temida lista de nominados y el jueves, por tanto, conoceremos quién de ellos ha recibido menos apoyo. El que sea seguirá los pasos tanto de Lola Ortiz como de Laura Cuevas, concursantes de Supervivientes All Stars 3 que han sido expulsadas en las últimas semanas.