Colas kilométricas en Lidl por el mejor invento para aprovechar el espacio vacío que tienes bajo el lavabo: práctico, bonito y tirado de precio

En todas las casas podemos encontrar rincones a los que pocas veces se les saca todo el partido posible. Uno de ellos, es el espacio que queda debajo del lavabo, sobre todo en baños pequeños donde cualquier hueco puede servir para guardar productos de higiene, toallas o artículos de limpieza. Pero para aprovecharlo al máximo, Lidl tiene una solución sencilla y que no servirá para que no se nos escapen esos centímetros sin necesidad de hacer obras ni sustituir el lavabo: un mueble de LIVARNO home diseñado precisamente para encajar en esta zona.

Se trata del mueble bajo lavabo OSLO, un modelo de líneas sencillas y acabado blanco mate que cuesta 27,99 euros. Uno de sus puntos fuertes son sus dimensiones, ya que mide 60 centímetros de ancho, 55 de alto y sólo 28 de profundidad. De esta forma, permite ganar almacenamiento sin colocar un mueble demasiado voluminoso. Además, cuenta con un recorte para el sifón y es apto para lavabos estándar.

El mueble de Lidl que aprovecha el hueco bajo el lavabo

Encontrar sitio para todo en el baño no siempre resulta sencillo. Los muebles convencionales pueden ocupar demasiado y tampoco todos están preparados para encajar alrededor de las tuberías. El resultado es que el espacio situado justo debajo del lavabo termina muchas veces vacío, aunque podría utilizarse para guardar buena parte de los objetos que se acumulan en esta estancia.

El mueble bajo Oslo, que encontramos en el bazar online de Lid, trata de solucionar ese problema con una estructura compacta y un hueco superior pensado para dejar espacio al sifón. Tiene dos puertas delanteras y un diseño discreto que permite combinarlo con baños muy diferentes. El acabado principal es blanco mate, pero dispone de paneles frontales intercambiables con dos opciones, imitación de roble blanco y azul antracita, para variar ligeramente su aspecto.

Sus 60 x 55 x 28 centímetros permiten instalarlo sin restar demasiado espacio de paso. En su interior se pueden guardar desde botes y productos de higiene hasta papel higiénico, recambios o artículos de limpieza. Todo queda además detrás de las puertas, evitando que los envases permanezcan a la vista alrededor del lavabo.

Cuesta 27,99 euros y es resistente a los arañazos

El precio es otro de los atractivos de este mueble de Lidl. Por 27,99 euros, ofrece una alternativa para conseguir almacenamiento adicional sin recurrir a un armario de baño de grandes dimensiones ni instalar nuevas baldas en la pared. Está fabricado en aglomerado y cuenta con un revestimiento de resina de melamina. Esto facilita su mantenimiento y aporta resistencia frente a los arañazos, dos características interesantes en un mueble pensado para una zona de uso diario. Basta con limpiar su superficie cuando se producen las habituales salpicaduras del lavabo.

Cada balda o superficie de apoyo soporta aproximadamente nueve kilos, mientras que el mueble completo pesa alrededor de 11,5 kilos. En la parte inferior incorpora también deslizadores que ayudan a proteger el suelo cuando es necesario moverlo. El producto incluye el material de montaje y las instrucciones necesarias para instalarlo en casa.

Una solución para mantener el baño más ordenado

No hace falta tener un cuarto de baño diminuto para acabar con decenas de productos alrededor del lavabo. Cremas, cepillos, cosméticos, recambios y artículos para el cabello van ocupando la encimera y pueden hacer que la estancia parezca más desordenada. Tener un armario justo debajo permite liberar esa superficie y mantener fuera de la vista aquello que no necesitamos tener siempre a mano.

El color blanco también juega a favor en espacios reducidos, ya que resulta fácil de combinar y visualmente no carga demasiado la estancia. El fondo de sólo 28 centímetros evita que sobresalga en exceso, mientras que los paneles intercambiables permiten introducir un pequeño contraste si no se quiere dejar completamente blanco. Antes de comprarlo, eso sí, conviene medir el lavabo y comprobar dónde están situadas las tuberías. El mueble está diseñado para adaptarse a los lavabos estándar gracias al recorte para el sifón, pero la distribución de las instalaciones puede variar de una vivienda a otra.

Lidl convierte un espacio desaprovechado en un pequeño armario

La principal ventaja de colocar un mueble en esta zona es que no obliga a buscar un nuevo hueco dentro del baño. El lavabo y sus tuberías ya ocupan parte de ese espacio, por lo que aprovechar la superficie restante permite conseguir capacidad de almacenaje prácticamente donde antes no había nada. El modelo Oslo de Livarno home reúne por 27,99 euros varias características pensadas para el día a día: dos puertas, poco fondo, revestimiento resistente a los arañazos, paneles intercambiables y espacio interior para mantener organizados los productos del baño.

No es un mueble especialmente complejo ni pretende serlo. Su atractivo está precisamente en resolver de una manera sencilla uno de los problemas habituales de los baños con poco almacenamiento: aprovechar un rincón que normalmente queda vacío para convertirlo en un armario útil.