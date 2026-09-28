Cuando el dinero se encarece, la primera reacción suele estar asociada al coste. Sin embargo, hay quien gana cuando suben los tipos de interés. En este contexto, los mercados empiezan a mirar hacia las empresas capaces de convertir los tipos elevados en ingresos adicionales.

El mecanismo más directo está en los bancos. Según Pablo Vega, experto en Roams, mientras los tipos se mantienen relativamente elevados, las entidades pueden obtener una mayor rentabilidad de los préstamos, de la nueva producción crediticia y de determinadas carteras de renta fija. «La clave está en que esa rentabilidad crezca más deprisa que el coste de los depósitos y de la financiación mayorista», advierte.

Dentro del sector, Vega señala específicamente a Bankinter y CaixaBank, por el peso de su negocio bancario doméstico, y también menciona a BBVA, cuyo margen de intereses en España aumentó un 4,1% en el primer semestre.

Además, el experto apunta a la futura renovación de préstamos e hipotecas concedidos cuando los tipos eran mucho más bajos. A medida que esas operaciones vencen o se sustituyen por nuevo crédito concedido a tipos superiores, puede aumentar la rentabilidad media de los activos.

Mapfre se beneficia de los tipos altos

El segundo gran perfil es el asegurador. Mapfre no obtiene el beneficio de los tipos altos simplemente por tener dinero en caja. El mecanismo forma parte de su propio modelo de negocio.

Las aseguradoras reciben las primas de sus clientes y deben hacer frente posteriormente al pago de siniestros y otras obligaciones. Mientras esos recursos permanecen en su balance, una parte importante se invierte, principalmente en renta fija.

Por eso, cuando los tipos suben, el efecto sobre la cartera no tiene por qué aparecer inmediatamente. Los bonos existentes mantienen las condiciones con las que fueron contratados, pero conforme vencen, la compañía puede reinvertir el capital a las rentabilidades disponibles en ese momento.

Es precisamente uno de los puntos que destaca XTB. La generación recurrente de tesorería del negocio asegurador permite a Mapfre reinvertir nuevos flujos a mayores rendimientos, aunque las subidas de tipos puedan provocar minusvalías latentes en determinados activos de la cartera existente.

Los resultados de Mapfre permiten medir la importancia de esta vía. La aseguradora cerró 2025 con un beneficio neto récord de 1.079 millones de euros, un 19,6% más, impulsado por el resultado financiero.

Logista, Inditex e Indra

El caso más llamativo fuera del sector financiero es Logista. La compañía distribuye tabaco, productos farmacéuticos y otros bienes, pero dispone además de importantes excedentes temporales de tesorería.

Según XTB, la compañía mantiene un acuerdo de gestión de liquidez con su matriz, Imperial Brands, mediante el que puede prestar hasta 3.000 millones de euros. El primer tramo de 1.000 millones se remunera a un tipo fijo superior al 3,6%, mientras que el resto está vinculado al Euríbor a seis meses más un diferencial del 0,75%.

Además, Logista obtuvo en 2024 103 millones de euros de ingresos financieros y 93 millones de resultado financiero neto. En 2025, esas cantidades descendieron hasta 73 y 63 millones, respectivamente, tras la bajada de los tipos. Según Vega, la propia compañía atribuyó esa reducción al descenso de los tipos.

Los resultados publicados por Logista confirman el sentido del movimiento: la compañía explicó que el beneficio de 2025 reflejó un menor ingreso financiero como consecuencia de la bajada de los tipos.

Por lo que, para una empresa con márgenes operativos relativamente ajustados, unos ingresos financieros de varias decenas de millones pueden tener una incidencia mucho mayor sobre el beneficio que en una compañía con márgenes más elevados. Vega señala precisamente que en Logista esos ingresos «pueden marcar la diferencia entre un año de crecimiento plano y uno notable».

También otra compañía que destaca XTB es Inditex; multiplicó por 4,4 sus ingresos financieros en 2023 tras el cambio de política monetaria. Aunque Vega advierte que, pese a ser «un complemento positivo», difícilmente se convierte en uno de los principales motores del beneficio.

Otra de las apuestas para los expertos son aquellas compañías con posiciones de caja neta como ACS e Indra, al considerar que las empresas con excedentes de liquidez pueden obtener mayores rendimientos cuando sube el precio del dinero.

Sin embargo, la posición financiera de una compañía puede cambiar entre ejercicios, por lo que no basta con identificar una empresa que haya tenido caja neta en un momento determinado para concluir que seguirá beneficiándose de los tipos altos.

El mecanismo sí es el mismo: cuanto mayor sea el excedente de efectivo y mayor sea la remuneración que pueda obtener por él, mayor será la aportación potencial al resultado financiero. Pero el impacto dependerá de la cantidad de liquidez disponible y de dónde esté invertida.

Lejos del entusiasmo, los expertos señalan que el mismo factor que aumenta los ingresos financieros puede terminar convirtiéndose en un problema si los tipos permanecen demasiado elevados y deterioran la economía real.