MV Executive Search nombra a José María Folache presidente de su Consejo Asesor

MV Executive Search ha nombrado a José María Folache presidente de su Consejo Asesor. El directivo toma el relevo de Carlos R. Alemany, que se jubila después de tres años al frente de este órgano. Folache llega al puesto con una trayectoria desarrollada en grandes compañías españolas e internacionales. Ha ejercido como vicepresidente, consejero, delegado y alto directivo, con especial experiencia en distribución, retail, moda y lujo. A lo largo de su carrera ha trabajado también en procesos de transformación e internacionalización empresarial.

El Consejo Asesor cuenta, además, con Juan Pedro Moreno, Rafael Prieto, Ángeles González-Sinde, Charo Izquierdo y Javier Celaya. Sus perfiles aportan experiencia en ámbitos como la dirección de empresas, la tecnología, la banca, los servicios financieros, el gran consumo, la comunicación y la cultura. Con este nombramiento, la consultora mantiene un órgano integrado por profesionales que han participado en decisiones sobre liderazgo, sucesión y talento. MV Executive Search ha agradecido a Alemany su dedicación y contribución durante los tres años en los que ha presidido el consejo.

Fundada en 2012 por Mónica Vázquez, MV Executive Search está especializada en la búsqueda y evaluación de altos directivos y desarrolla su actividad en España, Portugal y mercados internacionales.