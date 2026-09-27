España lo gana todo en el Mundial sub-20 femenino: Balón y Guante de oro y máxima goleadora

Lo de Polonia fue un déjà vu. España, Corea del Norte, final mundialista -sub-17- y tanda de penaltis. Flashbakcs de Vietnam, de cuando la moneda cayó del lado norcoreano. Entonces, como ahora, Laia López defendía la portería española. Entonces, como ahora, era una vida o muerte. Pero ahora, no como entonces, la moneda sonrió a España porque la portería detuvo dos lanzamientos y ajustició a una generación que se cobra la revancha tras un partido de poder a poder entre los dos combinados más fuertes del torneo.

España es, cojan aire, vigente campeona del mundo masculino absoluto; vigente oro olímpico masculino; vigente campeona de Europa masculina sub-19; vigente campeona del mundo femenino absoluto; vigente campeona del mundo femenino sub-20; y vigente campeona de Europa femenina sub-19. Ahí es nada. La secuencia de Infantino entregando un trofeo a España es perenne a las generaciones y categorías. También a título individual. ¿Qué es el fútbol sino un colectivo de individualidades? España, claro está, también reina en ese apartado.

Ha conseguido, cojan aire, el Balón de Oro del torneo; el Guante de oro y el galardón a máxima goleadora. El primero para Rosalía Domínguez (FC Barcelona); el segundo se lo adjudicó Laia López (Real Madrid) y el tercero Pau Comendador (Real Madrid). Laia López emergió como salvavidas en la tanda de penaltis. «Estaba segura de que iba a parar más un lanzamiento y las jugadoras confiaban en mí y eso se siente. Ahora estamos ansiosas por celebrarlo», dijo.