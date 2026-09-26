La Guardia Civil intercepta dos embarcaciones provenientes de Ceuta con 20 inmigrantes y detiene a un patrón cuando se dirigían a la Península

La Guardia Civil interceptó en el Estrecho de Gibraltar a dos embarcaciones con 20 inmigrantes marroquíes provenientes de Ceuta, cuando se dirigían a la Península. Posteriormente, detuvieron y pusieron a disposición judicial al patrón de otra embarcación donde viajaban 17 inmigrantes a pocas millas de la costa ceutí.

Una de las embarcaciones fue localizada por el Servicio Marítimo del Instituto Armado en las inmediaciones de la frontera de Benzú en el noroeste de Ceuta. En ella viajan once personas, todas marroquíes, y se dirigía a las costas de Cádiz.

La otra embarcación con nueve inmigrantes, también marroquíes, fue localizada por los mismos agentes horas después, en Santa Catalina, al extremo nororiental de Ceuta.

Por otro lado, agentes de la benemérita interceptaron una tercera embarcación con 17 inmigrantes a bordo a ocho millas de la costa ceutí. El patrón fue detenido y puesto a disposición judicial. El procedimiento se realizó bajo la orden de vigilancia de las costas de Ceuta determinada tras la entrada masiva de inmigrantes de forma irregular el pasado 30 y 31 de julio.

El patrón detenido que intentaba desembarcar en la Península, según indican medios locales, ingresó en prisión provisional por orden de las autoridades judiciales. El individuo se acogió a su derecho a no declarar y está a la espera de juicio por los delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.

Las mafias dedicadas al tráfico de inmigrantes llevan semanas con el negocio de transportar a la Península a inmigrantes que entraron a Ceuta de forma irregular en el mes de julio. Los traficantes recogen a los invasores en las playas ceutíes en motos de agua y en embarcaciones semirrígidas Phantom, con grandes motores, y los están llevando a otras costas españolas, como ya adelantó este medio. Los destinos que tienen previstos son Cádiz, en concreto las zonas de Algeciras y Tarifa.

Además, fuentes policiales no descartan que las mafias prevén llevar inmigrantes a las costas de Barbate, la Costa del Sol y Almería. Las tarifas que pagarían estos inmigrantes rondan entre los 4500 y 5000 euros.