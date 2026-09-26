La inmigración ilegal asedia Murcia: llegan en un sólo día 6 pateras con 52 inmigrantes

La Guardia Civil rescató este viernes a 52 inmigrantes ilegales que llegaron a varios puntos de la costa de Mazarrón, Águilas y Cartagena en la Región de Murcia. A bordo de las seis pateras viajaban 38 hombres adultos, dos mujeres y 12 menores, todos de nacionalidad argelina según las primeras informaciones.

El Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) detectó durante la jornada del viernes la llegada de las embarcaciones. La primera se localizó a unas 117 millas al sur de Cabo Tiñoso. Posteriormente, la Guardia Civil localizó la segunda a 17 millas al sur de San Juan de los Terreros, donde viajaban unas ocho personas, entre ellas cuatro hombres, dos mujeres y dos menores.

Agentes de la benemérita interceptaron la tercera a 7,5 millas de Monte Cenizas en la provincia de Cartagena; en ella viajaban 11 hombres adultos. A seis millas localizaron la cuarta embarcación con cuatro adultos y cinco menores.

Los ocupantes de la quinta patera fueron trasladados hasta Escombreras: un total de cuatro adultos y tres menores. Cerca de la medianoche, el SIVE detectó la última embarcación al suroeste de Percheles, en Mazarrón, con diez ocupantes, un menor y nueve hombres.

La Cruz Roja llevó a cabo la revisión sanitaria de los 52 inmigrantes y luego fueron puestos a disposición de la Policía Nacional de Cartagena para corroborar la identidad y los procedimientos administrativos de inmigración.

El Gobierno de la Región de Murcia cifró el 16 de septiembre más de 2.500 inmigrantes que llegaron a las costas de forma irregular en lo que va del 2026. El consejero de Emergencias de la Región de Murcia, Marcos Ortuño, durante la comparecencia ante el pleno de control de Gobierno, resaltó que sólo en el 2026 se han producido más de 110 llegadas a las costas de la comunidad autónoma.