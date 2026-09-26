El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha asegurado que «España está desprotegida» porque «Ceuta ha sido víctima de una invasión hace dos meses y el Gobierno no actuó». Así se ha manifestado el dirigente popular antes de la manifestación de este sábado en Madrid convocada por Sociedad Civil Española, llamada «Marcha por la Dignidad», en defensa de la soberanía de Ceuta y Melilla y para exigir elecciones generales.

«Resulta ciertamente lamentable que la sociedad española tenga que salir a la calle para pedirle al Gobierno de España que defienda nuestra integridad territorial», ha subrayado Tellado. El también diputado del PP en el Congreso ha asegurado que el Ejecutivo socialista de Pedro Sánchez «después de la invasión tampoco está actuando con la celeridad y la responsabilidad exigibles en un caso como este a cualquier Gobierno serio».

Tellado ha mandado «un aliento a todos los ceutíes, a todo el pueblo de Ceuta y también a su presidente, al alcalde, presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, y agradecerle y felicitarles por la labor heroica que están desarrollando a lo largo de estas semanas».

«Es difícil exigirle nada a un Gobierno que se ha asumido en las cloacas que ellos mismos han montado para defenderse de sus causas judiciales», ha indicado el secretario general del PP, en alusión a las investigaciones judiciales contra las presuntas cloacas del PSOE. Y es que la magistrada Beatriz Biedma, instructora de la causa que llevó a condenar a David Sánchez, denunció que la trama liderada por Leire Díez llegó a contactar con narcotraficantes con el propósito de perjudicarla, tanto en su reputación como en su integridad física.

«Cuando un gobierno se convierte en un clan, cuando hay más honorabilidad en un clan de narcotraficantes que en el propio Gobierno de España que rechazó el encargo, sólo podemos pedir elecciones ya, y ese es el grito que emana de esta convocatoria que nos reúne aquí y que, por lo tanto, venimos hoy desde el primer partido de España a secundar», ha recalcado Tellado.

Marcha de Sociedad Civil Española

La manifestación está convocada por Sociedad Civil Española, una entidad que nació en diciembre de 2025, y ha comenzado este sábado a las 10:00 horas en la madrileña plaza de Cibeles, y finalizará sobre las 13:30 horas en el Arco de la Victoria en Moncloa. La «Marcha por la dignidad»

La organización redactó un manifiesto contra la «invasión de Ceuta y Melilla», que pide la «militarización de la plaza» así como «la expulsión a Marruecos de la totalidad de los invasores». «Los españoles hemos de reaccionar, la pasividad no es una opción: o nos defendemos o pereceremos», reza el texto.

A su vez, se pide una convocatoria electoral que sean limpias, sin alteración del censo. Pero el manifiesto va más allá y se exige la activación en el Congreso del «procedimiento previsto en el artículo 102 de la Constitución para juzgar al presidente del Gobierno por traición y por atentado contra la seguridad del Estado». A este texto se han adherido PP y Vox, así como 200 asociaciones y partidos conservadores.