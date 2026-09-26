GP de Azerbaiyán en directo hoy | Última hora de Alonso y Sainz, parrilla de salida y horario de la carrera en Bakú
Sigue en directo el Gran Premio de Azerbaiyán
La Fórmula 1 afronta este fin de semana la decimoquinta cita de la temporada con la disputa del Gran Premio de Azerbaiyán, un evento abierto siempre a las sorpresas y que inicia un triplete de carreras decisivo en la lucha por el título, con el actual líder, el italiano Kimi Antonelli, defendiendo su amplia renta como el rival a batir, mientras Fernando Alonso es más optimista que en Madrid y Carlos Sainz vuelve al circuito en el que firmó su primer podio con Williams.
Las calles de Bakú albergan desde este jueves una de las pruebas más impredecibles del año en la F1, con una alta probabilidad de aparición del coche de seguridad dada la exigencia del trazado, con los muros cerca y que obliga a la parrilla a buscar los límites para hacer un gran tiempo en la tan importante y clave calificación.
Como novedad, este Gran Premio en Bakú adelanta toda su programación un día, por lo que la carrera se disputa este sábado como pidió la organización de la prueba a la FIA y el ‘Gran Circo’ por la celebración este domingo del ‘Día del Recuerdo’. Por tanto, los primeros entrenamientos libres serán este jueves y la calificación el viernes. En este escenario, los españoles quieren dejar atrás un primer GP de España en Madrid que no fue positivo para ellos. Fernando Alonso aprovechará la última actualización de su AMR26 para 2026, con novedades que reducirán el peso del monoplaza y que dan algo de luz a una temporada muy oscura.
Así es el circuito callejero de Bakú del GP de Azerbaiyán del Mundial de F1
El Mundial de Fórmula 1 tiene en Azerbaiyán uno de sus Grandes Premios más espectaculares del año. El circuito callejero de Bakú, capital del país, es el escenario donde los mejores pilotos mostrarán su destreza al volante en una prueba exigente y que ya se ha convertido en una fija del calendario. Una cita con todo tipo de curvas que siempre da mucha emoción al campeonato de F1.
El GP de Azerbaiyán tiene como escenario uno de los circuitos callejeros que hay durante el Mundial de Fórmula 1 y los monoplazas pasarán por los sitios más emblemáticos de Bakú, la capital de este país. Su trazado permite que se alcancen grandes velocidades, así que las calles de esta ciudad vivirán momentos frenéticos con los pilotos de la parrilla en una carrera en la que se darán 51 vueltas.
¡Bienvenidos!
¡MUUUUUUUY BUENAS TARDEEEEEEES! Bienvenidos a todos a la retransmisión en directo del Gran Premio de Azerbaiyán. Una gran carrera para este sábado en Bakú, donde se espera un gran espectáculo. ¡Comenzamoooos!
Sainz saldrá 14.º en Bakú por sanción
La FIA destrozó a Carlos Sainz en su día más feliz de la temporada. El piloto madrileño de Williams llegó por primera vez a la Q3, pero la Federación Internacional de Automovilismo le amarga al colocarle una sanción de cinco puestos por, supuestamente, no hacer caso a una bandera amarilla. Sainz pasa de ser noveno a partir decimocuarto en el Gran Premio de Azerbaiyán de este sábado.