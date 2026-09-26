GP de Azerbaiyán en directo hoy | Última hora de Alonso y Sainz, parrilla de salida y horario de la carrera en Bakú

La Fórmula 1 afronta este fin de semana la decimoquinta cita de la temporada con la disputa del Gran Premio de Azerbaiyán, un evento abierto siempre a las sorpresas y que inicia un triplete de carreras decisivo en la lucha por el título, con el actual líder, el italiano Kimi Antonelli, defendiendo su amplia renta como el rival a batir, mientras Fernando Alonso es más optimista que en Madrid y Carlos Sainz vuelve al circuito en el que firmó su primer podio con Williams.

Las calles de Bakú albergan desde este jueves una de las pruebas más impredecibles del año en la F1, con una alta probabilidad de aparición del coche de seguridad dada la exigencia del trazado, con los muros cerca y que obliga a la parrilla a buscar los límites para hacer un gran tiempo en la tan importante y clave calificación.

Como novedad, este Gran Premio en Bakú adelanta toda su programación un día, por lo que la carrera se disputa este sábado como pidió la organización de la prueba a la FIA y el ‘Gran Circo’ por la celebración este domingo del ‘Día del Recuerdo’. Por tanto, los primeros entrenamientos libres serán este jueves y la calificación el viernes. En este escenario, los españoles quieren dejar atrás un primer GP de España en Madrid que no fue positivo para ellos. Fernando Alonso aprovechará la última actualización de su AMR26 para 2026, con novedades que reducirán el peso del monoplaza y que dan algo de luz a una temporada muy oscura.