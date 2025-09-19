Así es la vida de George Russell: edad, altura, qué número usa en la F1 y quién es su novia española

George William Rusell, más conocido como George Russell, es un conocido piloto automovilístico británico que, desde el pasado año 2022, milita en las filas de la escudería Mercedes-AMG Petronas de la Fórmula 1. Hasta el momento, no ha podido conquistar ningún título mundial a lo largo de su trayectoria y, en la temporada 2025, se encuentra lejos de los máximos favoritos para ganar el Mundial, como son el australiano Oscar Piastri, que lidera la tabla clasificatoria con 324 puntos; Lando Norris, segundo con 293, y Max Verstappen, tercero con 230.

Cuántos años tiene George Russell y cuál es su altura

El británico, de 1,85 cm y 70 kilos de peso, nació en King’s Lynn, Norfolk, Inglaterra, el pasado 15 de febrero del 1998 (27 años). Desde ese momento, y tras forjar sus primeros pasos en el mundo del automovilismo, ha ido escalando posiciones y logrando a su vez diferentes campeonatos, como es el caso de la GP3 Series (2017) o el Campeonato de la Fórmula 2 de la FIA (2018), para alcanzar la cima de la Fórmula 1, donde fue fichado en 2021 por Williams antes de dar el paso definitivo en 2022 a la escudería MEcerdes-AMG Petronas.

P5 in Italy and ultimately the maximum today. We’re always aiming for more than this, but we’ll take the points and move onwards, together. Sights now turn to Baku in a few weeks time. Until then, let’s recharge 🫡 pic.twitter.com/0YAe4MNBXP — George Russell (@GeorgeRussell63) September 7, 2025

Por qué usa el número ’63’

En el mundo de la Fórmula 1, es conocido el motivo por el que George Russell utiliza el número 63. Pues bien, para el piloto británico la combinación del número ‘6’ y el ‘3’ es perfecta porque coinciden perfectamente con las iniciales de sus nombre. Esta elección es una práctica muy común entre los pilotos de la competición, pues a menudo seleccionan sus dorsales por un significado especial o una conexión, como es el caso de George, por sus nombres. Quién es la pareja de George Russell George Russell, desde el pasado año 2020, tiene una relación con la española Carmen Montero Mundt. Desde sus inicios, han ido forjando una relación de uña y carne y lo demuestran cada vez que aparecen de forma pública. «Cinco años con la persona más maravillosa del mundo», añadía la jerezana al piloto británico en un post de su perfil oficial de Instagram. Cabe destacar que Carmen, además de ganarse la vida como influencer, se dedica a las finanzas como ‘broker’. Es de ascendencia alemana por parte de madre e hija de un abogado famoso de Jerez. En su etapa como estudiante, se marchó a Londres para estudiar Gestión de Empresas y Finanzas en la Universidad de Westminster. Allí, encontró al amor de su vida y todo empezó a ir sobre ruedas, pues después de graduarse comenzó a trabajar con la firma de inversión W1 Investmen Group y más tarde cambió el puesto para hacerse broker en la compañía Ruffer LLP.

Su parecido con Eva Hache y Nil Ojeda

En los últimos meses, se hizo viral una comparación entre Eva Hache, el streamer Nil Ojeda y el propio George Russell, e incluso se pudo ver por redes sociales algún que otro meme comparando a los tres protagonistas. «Deberíamos quedar los tres. Lo de Russel lo descubrí porque un domingo era trending topic. Había ganado una carrera y le estaban llamando Eva Hache», aseguró la propia Eva en el programa de Nil Ojeda 100 minutos entre risas.