El Real Madrid se medirá al Rayo Vallecano en el Santiago Bernabéu el próximo 1 de febrero a las 14:00 horas. Este horario, tan raro para los principales equipos de la Liga (principalmente Madrid y Barcelona), vuelve a repetirse en el Bernabéu, ya que dos semanas antes, el sábado 17 de enero, el Real Madrid se medirá al Levante también a las dos de la tarde.

La Liga de Tebas ha oficializado los horarios de la 22ª jornada, en la que el Real Madrid recibirá al Rayo Vallecano en el Bernabéu. Ese duelo será el domingo 1 de febrero a las 14:00 horas. Esta jornada de Liga llegará después de la última jornada de la fase liga de Champions, que se disputará de forma completa el miércoles anterior (28 de enero) a las 21:00 horas. El Real Madrid ese día juega ante el Benfica en Lisboa.

En este caso, el Barcelona tendrá menos descanso que el Real Madrid, ya que los culés jugarán un día antes su encuentro de Liga, el sábado 31 de enero. Será en Elche a las 21:00 horas. El Atlético de Madrid, por su parte, jugará a las 18:30 en Valencia ante el Levante y el otro equipo que está arriba en la clasificación, el Villarreal, se medirá a Osasuna en Pamplona ese sábado a las 16:15 horas.

Esta 22ª jornada de Liga se disputará unos días antes de los cuartos de final de la Copa del Rey. Esa ronda se jugará entre el martes 3 y jueves 5 de febrero y todavía no se sabe los equipos que la disputarán, porque antes se tienen que jugar los octavos de final. El Real Madrid se mide al Albacete y si gana al conjunto castellano manchego en el Carlos Belmonte, sí estará en esa ronda de cuartos. El Barcelona, por su parte, se mide al Racing de Santander en octavos.