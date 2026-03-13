Recta final para Militao

Militao sigue avanzando en su recuperación y su regreso a los terrenos de juego cada vez está más cerca. El brasileño ya es uno más en los entrenamientos del Real Madrid y, aunque no estará en la convocatoria para el duelo contra el Elche ni frente al Manchester City, no se le puede descartar para que entre en la lista contra el Atlético de Madrid, aunque lo normal es que regrese para después del parón, coincidiendo, salvo hecatombe, con los cuartos de final de la Champions contra el Bayern.

Éder Militao se lesionó de gravedad en el duelo que enfrentó a Real Madrid y Celta en el estadio Santiago Bernabéu. Tras someterse a pruebas médicas en Valdebebas, se confirmó que el central brasileño sufría una rotura en el bíceps femoral de la pierna izquierda, una dolencia que le iba a tener en torno a cuatro meses apartado de los terrenos de juego.

Sin duda, el regreso de Militao será una grandísima noticia para Arbeloa, que podrá contar con más efectivos en el centro de la defensa y, sobre todo, con un jugador que marca la diferencia dentro del terreno de juego. Es un jugador diferencial que el Real Madrid necesita para este tramo de curso tan decisivo.

Hay que recordar que para el encuentro que enfrenta a Real Madrid y Elche en el Bernabéu, Arbeloa tendrá nueve ausencias. Mendy, Militao, Mbappé, Carreras, Alaba, Bellingham, Ceballos y Rodrygo no podrán estar por lesión, mientras que Mastantuono se lo pierde al tener que cumplir su segundo partido de sanción tras ser expulsado contra el Getafe.

Mendy se lesionó tras cuajar una grandísima primera mitad en el encuentro contra el Manchester City y estará una semana apartado de los terrenos de juego. No está descartado para la vuelta. Mbappé sigue avanzando en su recuperación y se espera que viaje al Etihad. Carreras se sigue recuperando de sus molestias musculares, al igual que Alaba. Bellingham y Ceballos todavía tienen trabajo por delante, mientras que Rodrygo se recupera de la operación de rodilla a la que se sometió el martes.