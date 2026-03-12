Alcaraz no se perdió a su Real Madrid antes de pasar por encima de Ruud

Carlos Alcaraz no se quiso perder el partido de su Real Madrid. El número uno del mundo jugaba frente a Casper Ruud a la misma hora que su equipo. Pero eso no le impidió ver el inicio del encuentro entre los blancos y el Manchester City, antes de arrollar al noruego sobre la pista para meterse en las semifinales de Indian Wells por quinto año consecutivo.

El tenista murciano siempre ha expresado su pasión por el Real Madrid, y siempre que puede aprovecha para ver los partidos de su equipo o para acudir al Santiago Bernabéu. En esta ocasión le tocaba jugar unos cuartos de final de un Masters 1.000 en la otra punta del mundo mientras los blancos se enfrentaban al Manchester City, en un partido que ya se ha convertido en todo un clásico.

Mientras Ruud está calentando antes de saltar a pista, Alcaraz y su equipo forman un corrillo junto a un teléfono móvil en el que está puesto el Real Madrid-City. No le quedó otra al español que verlo de esta manera puesto que le coincidía con su partido de Indian Wells. Y luego saltó a pista y arrolló a su rival para conseguir el pase a la siguiente ronda.

En el primer set, Carlitos fue una apisonadora y le endosó un contundente 6-1 al tenista formado en la Rafa Nadal Academy. Casper reaccionó en la segunda manga, donde elevó el nivel para forzar el tie-break. Ahí fue superior el pupilo de Samuel López, que se impuso por un contundente 7-2. De hecho, tuvo bola de partido con 6-1 pero el noruego se defendió bien y el murciano mandó el resto fuera.

Noche redonda para el tenista español, ganó su Madrid firmando el mejor partido de la temporada y él se metió en las semifinales de Indian Wells tras vencer a Ruud dejando muy buenas sensaciones. Ya está a un paso de la final. Su último escollo antes de luchar por el título será el británico Cameron Norrie. El año pasado perdió en esta misma ronda contra otro británico, Jack Draper, pero esta vez llega en un gran momento y dispuesto a prolongar su racha de victorias en este inicio de temporada.