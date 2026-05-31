Tchouaméni sobre su pelea con Valverde: «En el aspecto personal no hay problemas ahora»

Aurelién Tchouaméni ha hablado por primera vez en público de la pelea que tuvo con Fede Valverde hace unas semanas en la Ciudad Deportiva de Valdebebas. «Evidentemente pasaron cosas», ha dicho el centrocampista francés en la concentración de su selección previa al Mundial. Eso sí, Tchouaméni ha añadido que «se magnificó» porque «salió en los medios de comunicación y cuando juegas en el Real Madrid eso crea una gran reacción».

«Leí que hubo una pelea y que le había dado un puñetazo… No fue así y no entro en más detalles. En la prensa leí muchas tonterías», ha añadido Tchouaméni, que ha destacado que «lo más importante es que el club estaba al corriente de lo que pasó». Cabe recordar que Tchouaméni, como Valverde, fue sancionado con 500.000 euros por esa pelea.

«Hay muchas cosas que pasan en los vestuarios que no salen en la prensa. La vida sigue», ha continuado Tchouaméni, que ha explicado que «con Valverde tenemos un objetivo común que es ganar títulos con el Real Madrid». Desde Francia el jugador ha dicho que «no hay problema» con su compañero y que, si se miden en el Mundial, únicamente él «tendrá ganas de ganar con la selección francesa».

Por su parte, Tchouaméni ha asegurado que «en el aspecto personal no hay problemas ahora mismo con Valverde», zanjando aquel suceso que ocurrió en el tramo final de temporada con el Real Madrid.

Preguntado por la final de Champions, Tchouaméni explicó que el PSG se la «mereció» aunque, obviamente, «hubiera preferido que la ganara el Real Madrid». «Es bueno para la selección tener jugadores campeones de Europa con el PSG. Está bien para el valor de nuestro equipo», añadió Tchouaméni en clave Mundial con Francia.

Preguntado por la capitanía de Mbappé en la selección francesa, el jugador del Real Madrid ha dicho que «Kylian es ya un líder técnico en el campo y fuera también» y que «es alguien que bromea mucho, tanto en el club como en la selección francesa».