La Fábrica rinde homenaje al histórico triplete del Juvenil del Real Madrid en un Di Stéfano hasta la bandera

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Homenaje de La Fábrica al Juvenil.

Un Juvenil para la historia en el Real Madrid con un triplete único

Precioso el homenaje que realizó La Fábrica al Juvenil A del Real Madrid tras su histórico triplete conquistando este curso la Liga, la Copa de Campeones y la UEFA Youth League en un Alfredo Di Stéfano hasta la bandera en la previa de la ida de la semifinal del playoff de ascenso a Segunda entre el Castilla y el Sabadell.

Todos los capitanes de todos los equipos de La Fábrica, junto a la plantilla del Castilla, le hicieron un increíble pasillo sobre el césped del Alfredo Di Stéfano a los campeones del Juvenil A que este año han hecho historia en el Real Madrid. La afición madridista celebró junto a una plantilla que ya es historia de la cantera del equipo blanco.

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