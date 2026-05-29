La Fábrica rinde homenaje al histórico triplete del Juvenil del Real Madrid en un Di Stéfano hasta la bandera

Precioso el homenaje que realizó La Fábrica al Juvenil A del Real Madrid tras su histórico triplete conquistando este curso la Liga, la Copa de Campeones y la UEFA Youth League en un Alfredo Di Stéfano hasta la bandera en la previa de la ida de la semifinal del playoff de ascenso a Segunda entre el Castilla y el Sabadell.

Todos los capitanes de todos los equipos de La Fábrica, junto a la plantilla del Castilla, le hicieron un increíble pasillo sobre el césped del Alfredo Di Stéfano a los campeones del Juvenil A que este año han hecho historia en el Real Madrid. La afición madridista celebró junto a una plantilla que ya es historia de la cantera del equipo blanco.