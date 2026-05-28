Thiago Pitarch, ‘fichaje’ de lujo para la lucha del Castilla por el ascenso

Thiago Pitarch se ha convertido en un ‘fichaje’ de lujo para el Castilla en su lucha por ascender a Segunda División. El joven mediocentro de La Fábrica vuelve al primer filial blanco para disputar esta primera eliminatoria de los playoffs de ascenso contra el Sabadell. Es un gran refuerzo para los de Julián López de Lerma en el tramo más importante del curso.

El crecimiento de Thiago Pitarch desde que el pasado mes de febrero debutó con el primer equipo del Real Madrid de la mano de Arbeloa ha sido exponencial. Su valor de mercado se ha disparado hasta los 20 millones de euros y se ha convertido en un talento que quiere ser más presente que promesa.

Pero hay que recordar que tiene 18 años y que tiene mucho futuro por delante, y mucho por mejorar todavía. Para todos los que atacan al Castilla por recuperar a Thiago Pitarch para estos playoffs, hay que recordarles que, por edad, debería estar jugando con un Juvenil A en el que hasta hace muy poco formaba parte. Hace un año estaba en este juvenil.

También hay que recordar que Thiago Pitarch este año ha jugado más partidos en Primera Federación (14) que partidos con el primer equipo en Primera División (10). Desde febrero no juega Thiago con el filial en Liga, y ahora vuelve para el tramo más importante del curso. Tiene todo el derecho del mundo.

Thiago baja para ayudar al Castilla

Thiago Pitarch, más que un fichaje de lujo, es un refuerzo de lujo que recupera Julián López de Lerma tras la «cesión» de los últimos meses con el primer equipo. El mediocentro madridista vuelve a su equipo para ayudar al Castilla a lograr un sueño, que no es otro que el de intentar ascender a Segunda.

El año de Thiago en datos y competiciones es una locura. Ha jugado esta temporada 14 partidos en Primera Federación y tres en la Premier League International Cup con el Castilla. Un partido con el Juvenil A en la Youth League. Dos partidos con el Real Madrid C en Segunda Federación. Y con el primer equipo 16 partidos: diez en Liga y seis en Champions.