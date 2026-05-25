Enzo Alves brilla en la goleada de España en su estreno en el Europeo sub-17

Enzo Alves, hijo de Marcelo, volvió a marcar con la selección española y brilló en el estreno de España en el Europeo sub-17 ante la anfitriona Estonia. El delantero del Real Madrid ya acumula ocho tantos en 18 encuentros con la sub-17 y es el capitán de este equipo.

Sigue derribando barreras Enzo Alves, tanto con el Real Madrid como con la selección española. Justo en el día en el que ningún jugador madridista ha entrado en la lista de Luis de la Fuente para acudir al Mundial, un canterano madridista brilla con la selección española sub-17.

El hijo de Marcelo es el capitán de esta selección española sub-17 y su número 9 de referencia en ataque. Enzo Alves ha comenzado el Europeo de la categoría con España demostrando su talento goleador y sus cualidades ofensivas.

Enzo marcó el 0-3 a Estonia poco antes del descanso con un gol de delantero puro. El delantero del Real Madrid recibió un pase dentro del área y definió picando la pelota por encima del portero rival. Un golazo lleno de clase. España terminó ganando 1-4 a la anfitriona y da su primer paso en el Europeo a lo grande en la fase de grupos.

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Enzo Alves lidera a la selección sub-17

Tres jugadores del Real Madrid están disputando el Europeo sub-17 con España, que tiene lugar del 25 de mayo al 7 de junio en Estonia. Guille Ponce, Cherif Fofana y Enzo Alves representarán a la selección española, mientras que Leo Lemaitre jugará con Francia. Los primeros están encuadrados en el grupo A junto a Estonia, Croacia y Bélgica. La selección gala, por su parte, se mide en el grupo B a Italia, Dinamarca y Montenegro. Los dos primeros de cada grupo accederán a las semifinales, programadas para el 4 de junio. La final será tres días más tarde en el Lilleküla staadion de Tallin.