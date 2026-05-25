Se confirma el peor augurio: Garuba tiene roto el tendón de Aquiles

Se confirma el peor de los augurios para Usman Garuba. El pívot del Real Madrid tiene roto el tendón de Aquiles y será operado en los próximos días tras lesionarse en el último cuarto de la semifinal de la Euroliga contra el Valencia Basket. El español se llevó la mano al talón y su manera de abandonar la pista del OAKA Arena indicaba que podía haber sufrido una de las roturas más graves del baloncesto y el deporte en general.

A la pata coja, apoyado en los médicos del club y prácticamente sin poder apoyar el pie afectado, el izquierdo. Esa era la última imagen que vimos de un Garuba que dejaba helado al Real Madrid, consciente de que, además del hecho de que uno de sus jugadores pudiera sufrir una lesión tan dura, se quedaba sin pívots tras las bajas de Edy Tavares y Alex Len.

Este domingo se le volvió a ver durante la final contra Olympiacos junto a sus compañeros en silla de ruedas y con una tremenda protección en su pierna, y su cara reflejaba el estado tan grave en el que se encontraba su talón. A la llegada a Madrid, Garuba ha sido sometido a más pruebas en Valdebebas y el diagnóstico indica que se ha roto el tendón de Aquiles. Malísima noticia.

Ahora el club tendrá que volver a acudir al mercado después de hacerlo la semana pasada para subsanar las ausencias de Tavares y Len de cara al tramo final de la Liga Endesa. El Real Madrid fichó al pívot turco Ömer Yurtseven, que debutará este miércoles contra el Baskonia en el Palacio, e irá a por otro ‘5’ más. A poder ser, español por el tema de los cupos en ACB.

Parte médico de Garuba

«Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Usman Garuba por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado la rotura completa del tendón de Aquiles izquierdo.

Garuba será intervenido en los próximos días».