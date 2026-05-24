Así queda el palmarés de la Euroliga tras la derrota del Real Madrid

El Real Madrid se queda a las puertas de agrandar su legendario palmarés en la Euroliga al caer en el tramo final contra Olympiacos. El equipo blanco seguirá siendo el equipo más veces campeón, pues en sus vitrinas descansan once trofeos continentales. A tres sigue el CSKA de Moscú, su inmediato perseguidor, y a cuatro el Panathinaikos. Más lejos quedan Maccabi Tel Aviv y el Varese, a cinco y seis respectivamente.

Cuántas Euroligas ha ganado el Real Madrid

El Real Madrid ya suma 11 Euroligas, algo sencillamente inimaginable para cualquier club, pero que el blanco hace posible. El conjunto blanco no participó en la pasada Final Four al quedar fuera precisamente ante Olympiacos en el play off y en 2024 se le escapó en Berlín. Los griegos regresan a la cúspide del baloncesto continental en 2026.

Cuántas Euroligas tiene el Barcelona

Por su parte, el Barcelona sólo tiene dos Euroligas. La primera la levantó en 2003 y la segunda y última hasta el momento en 2010 con Xavi Pascual a los mandos. Sin embargo, la sequía culé en Europa es máxima, ya que lleva tres años seguidos sin disputar la Final Four. La última que jugó fue la de Kaunas en 2023, donde su verdugo fue precisamente el Real Madrid.

Qué equipos españoles han ganado la Euroliga

En toda la historia del baloncesto europeo sólo hay dos equipos que hayan sido capaces de ganar la Euroliga. Dos, como decimos, son el Real Madrid y el Barça, pero el Joventut Badalona vivió su capítulo más glorioso en 1994 cuando consiguió hacerse con la antigua Copa de Europa con Zeljko Obradovic como técnico y contra el Olympiacos en aquella final.

Así queda el palmarés histórico de la Euroliga

Real Madrid: 11 (1964, 1965, 1967, 1968, 1974, 1978, 1980, 1995, 2015, 2018, 2023 y 2024)

CSKA de Moscú: 8 (1961, 1963, 1969, 1971, 2006, 2008, 2016 y 2019)

Panathinaikos: 7 (1996, 2000, 2002, 2007, 2009, 2011 y 2024)

Maccabi de Tel Aviv: 6 (1977, 1981, 2001, 2002, 2004, 2005 y 2014)

Pallacanestro Varese: 5 (1970, 1972, 1973, 1975 y 1976)

Olympiacos: 4 (1997, 2012, 2013 y 2026)

Olimpia de Milán: 3 (1966, 1987 y 1988)

ASK Riga: 3 (1958, 1959 y 1960)

KK Split: 3 (1989, 1990 y 1991)

Barcelona: 2 (2003 y 2010)

Virtus de Bolonia: 2 (1998 y 2001)

Pallacanestro Cantú: 2 (1982 y 1983)

KK Cibona: 2 (1985 y 1986)

Anadolu Efes: 2 (2021 y 2022)

Fenerbahce: 2 (2017 y 2025)

Joventut de Badalona: 1 (1994)

Zalgiris de Kaunas: 1 (1999)

Dinamo Tbilissi: 1 (1962)

KK Bosna: 1 (1979)

Virtus Roma: 1 (1984)

Partizán de Belgrado: 1 (1992)