Scariolo manda una carta al madridismo: «Pido perdón por no recuperar la energía competitiva del equipo»

Sergio Scariolo ha enviado un mensaje público al madridismo cuatro días después de la eliminación del Real Madrid ante La Laguna Tenerife en cuartos de final de la Liga Endesa. Lo ha hecho a través de una carta compartida en sus redes sociales, en la que ·asume «totalmente la responsabilidad» y pide perdón por «no haber sido capaz de ayudar al equipo a recuperar la energía» en la recta final de la temporada.

La primera temporada de Sergio Scariolo en su segunda etapa al frente del Real Madrid ha concluido sin títulos, pese al gran rendimiento del equipo en las fases regulares de Euroliga y Liga Endesa. Además, en la competición europea superó la ronda de play off ante el Hapoel Tel Aviv y derrotó en semifinales de la Final Four a Valencia Basket. Al conjunto merengue le faltó una marcha más en los grandes días, tanto en la final de Copa del Rey ante Baskonia como en la de la Euroliga contra el local Olympiacos. Las lesiones de los pívots, Tavares, Garuba y Len; golpearon a un Real Madrid que no se supo reponer pese a las incorporaciones de Yurtseven y Sissoko.

Del revés anímico que supuso la derrota en la final de la Euroliga habló Scariolo tras confirmarse la eliminación frente a Tenerife, y ha incidido cuatro días después. «Siento la necesidad de reiterar lo que dije al terminar el último partido del playoff: durante la última semana no hemos estado a la altura de lo que la historia de este club y el apoyo constante de la afición se merecen y sólo podemos pedir disculpas por ello», ha comenzado exponiendo en su carta al madridismo.

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El ex técnico de la selección española de baloncesto también se ha disculpado de forma individual una vez concluida una temporada con muchas victorias, pero que el Real Madrid sin más títulos en sus vitrinas. «Personalmente, lamento no haber sido capaz de ayudar al equipo a recuperar la energía competitiva tras el gran esfuerzo de la Final Four y asumo totalmente la responsabilidad», ha explicado en su mensaje a la afición madridista.

El posible mensaje de continuidad de Scariolo

Además de su agradecimiento a la afición madridista, Sergio Scariolo a los que le han acompañado en el día a día en su regreso al Real Madrid. El italiano ha destacado la labor de «directivos, técnicos y jugadores por su profesionalidad y capacidad de trabajo». Un esfuerzo diario que «durante tantos meses permitió, a pesar de las circunstancias adversas, tener una excelente temporada regular en la ACB… y quedarnos muy cerca de ser campeones en Europa».

El mensaje de Sergio Scariolo no ha sonado a despedido, más bien a un ‘hasta luego’ de cara a la próxima campaña. Al técnico le quedan tres años de contrato y apunta a comenzar la siguiente temporada, de nuevo, al frente del banquillo del Real Madrid. «Tenemos que mejorar y corregir errores, yo el primero. El trabajo diario bien hecho de todas estas personas ha sido y es la herramienta más eficaz para mirar al futuro con optimismo. ¡Hala Madrid!», ha concluido su carta el técnico transalpino.