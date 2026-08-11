Diomande agradece a Mourinho la «confianza» para fichar por el Madrid: «Estoy aquí gracias a él y al club»

Yan Diomande lo tiene claro: el Real Madrid es «el club más grande del mundo y todo el mundo quiere venir aquí». Y por eso dio el paso por estar en el club blanco, con el que ya lleva varios días entrenando, aunque todavía no ha debutado en ningún encuentro amistoso. El marfileño lleva ya varios días entrenando y agradece la bienvenida que le han dado en Valdebebas.

«Estoy agradecido de estar aquí y quiero compartir mi felicidad con todo el mundo. Quiero formar parte de los triunfos del equipo», ha comentado Diomande, que no ha sido convocado por Mourinho para el Trofeo Teresa Herrera que el Real Madrid disputa ante el Deportivo este miércoles.

Precisamente a Mourinho ha agradecido Diomande la confianza que ha tenido para ficharle por el Real Madrid: «Quiero darle las gracias al entrenador porque tuvimos una conversación antes y estoy aquí gracias a él y al club, por supuesto. Estoy feliz. Gracias por este fichaje y gracias al club y al entrenador por creer en mí».

Por su parte, y a la vez que reconoce que «soy un poco tímido para hablar», ha destacado que «no puedes decir que no al Real Madrid cuando te llama, es así de simple, es el mejor club del mundo». Además, Diomande quiere «aprender» según vayan pasando las semanas: «Quiero aprender la dinámica del equipo para ayudar a lograr muchos éxitos juntos».

Diomande llega al Real Madrid para «ayudar al equipo a ganarlo todo» y reconoce la exigencia del club: «Es diferente. Esto es más duro. Es normal porque es el club más grande. Necesitas trabajar más duro que en otros clubes para ser el mejor del mundo. Y eso es lo que estoy intentando».

Por su parte, Diomande ha reconocido que «veía en la televisión» a muchos de los compañeros con los que ahora compartirá vestuario: «Es increíble, siempre es bueno tener grandes jugadores en el vestuario, aprendes de ellos».