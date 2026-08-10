Mourinho se queda con Thiago Pitarch

José Mourinho ha tomado una decisión con Thiago Pitarch. Lo quiere en su Real Madrid. El entrenador portugués ha pedido que el joven centrocampista forme parte de la primera plantilla durante esta temporada y ha frenado cualquier posibilidad de salida en este mercado, a pesar de que el Fulham de Arbeloa le ha querido. Mantendrá ficha del Castilla por una cuestión administrativa, pero a todos los efectos estará en dinámica del primer equipo.

La decisión de Mourinho tiene especial importancia porque durante las últimas semanas se había planteado seriamente la posibilidad de que Pitarch saliese para tener minutos. El Fulham de Álvaro Arbeloa aparecía como una opción muy interesante. El técnico conoce perfectamente al jugador, confía muchísimo en sus posibilidades y podía ofrecerle una temporada con protagonismo en la élite. Sin embargo, Mourinho ha intervenido.

El portugués quiere que se quede. Se lo ha trasladado al propio futbolista y también al club. Mourinho considera que Pitarch puede ser una pieza útil durante una temporada muy larga y, sobre todo, entiende que tiene unas características que no abundan en su plantilla. No se trata simplemente de completar entrenamientos con los mayores. El plan es que forme parte del primer equipo y tenga sus oportunidades cuando esté disponible.

Un perfil que gusta mucho a Mourinho

Pitarch encaja especialmente bien en lo que pretende construir Mourinho. Puede actuar en el doble pivote de su habitual 4-2-3-1, tiene criterio con la pelota y, al mismo tiempo, ofrece el trabajo sin balón que tanto exige el entrenador portugués.

Su principal virtud es la tranquilidad con la que juega. No se esconde cuando el rival aprieta, ofrece siempre una línea de pase y tiene capacidad para sacar la pelota desde atrás. Durante la pasada temporada rondó un 93% de acierto en el pase, una cifra que ayuda a explicar el criterio que aporta al centro del campo.

Pero Mourinho no se queda únicamente con eso. También valora su sacrificio defensivo, su capacidad para presionar hacia delante y las coberturas que realiza cuando el equipo pierde la pelota. Además, su movilidad permite generar espacios para los futbolistas ofensivos.

Pitarch ya demostró la pasada temporada que tampoco le asustan los grandes escenarios. Disputó 16 encuentros oficiales con el primer equipo, diez de Liga y seis de Champions, llegando a ser titular en partidos de máxima exigencia como el disputado frente al Manchester City. También repartió dos asistencias en el campeonato doméstico.

Su condición de canterano es otro elemento que juega a su favor. Mantener a jugadores formados en la casa tiene importancia a la hora de confeccionar las listas para las competiciones europeas, aunque esa circunstancia no es la razón principal por la que Mourinho ha decidido quedárselo. La decisión es fundamentalmente deportiva.

Primero, recuperarse

Ahora mismo, eso sí, Pitarch tiene una única preocupación: recuperarse completamente de su lesión. El centrocampista sufrió a finales de julio un problema en el ligamento lateral interno de su rodilla izquierda durante uno de sus primeros entrenamientos de la pretemporada.

No necesitó pasar por el quirófano y su recuperación continúa según los plazos establecidos. Todavía le queda aproximadamente un mes para volver, por lo que Mourinho deberá esperar para poder contar con él. El objetivo pasa por que esté nuevamente disponible durante el mes de septiembre, siempre sin asumir riesgos innecesarios.

La lesión llegó en el peor momento posible, justo cuando comenzaba una nueva etapa y tenía que convencer a un nuevo entrenador. Sin embargo, Mourinho ha visto suficiente. El portugués ha seguido de cerca al futbolista, conoce perfectamente lo que puede ofrecer y su lesión no ha cambiado los planes.

De campeón de Europa al primer equipo

Pitarch llega además después de un verano que confirmó su enorme progresión. Fue uno de los grandes protagonistas de la España campeona del Europeo Sub-19, ejerciendo como uno de los líderes del equipo y convirtiéndose en una referencia en el centro del campo.

Su rendimiento terminó de reforzar una consideración que ya existía dentro del Real Madrid. La pasada temporada había dado el salto desde las categorías inferiores hasta disputar 16 partidos con los mayores y ahora Mourinho quiere continuar ese proceso.

Por eso, aunque mantendrá ficha del Castilla, su sitio estará con Mourinho. Entrenará con el primer equipo, formará parte de sus planes y deberá competir por minutos en un centro del campo con una competencia enorme.

El Fulham de Arbeloa podía ser una buena oportunidad para crecer lejos del Santiago Bernabéu, pero Mourinho ha elegido otro camino. Quiere que Thiago Pitarch crezca a su lado y le ha pedido que se quede en el Real Madrid.