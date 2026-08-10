Cucurella y Konaté ya posan como jugadores del Real Madrid tras sus vacaciones

Marc Cucurella e Ibrahima Konaté ya posan con su nueva camiseta del Real Madrid tras pasar el reconocimiento médico en la mañana de este lunes tras sus vacaciones. El campeón del mundo con España y el central galo llegaron hasta la fase final del Mundial y a partir de este lunes se pondrán a las órdenes de José Mourinho. También ha regresado Kylian Mbappé.

«Cucurella, Mbappé y Konaté ya se han incorporado a las filas del Real Madrid tras su participación en el Mundial. Los tres madridistas se sometieron a una primera parte del reconocimiento médico en la Ciudad Real Madrid y completarán el resto de las pruebas después del entrenamiento en el Hospital Blua Sanitas Valdebebas», señala en un comunicado la entidad madridista.

José Mourinho sigue incorporando futbolistas a su pretemporada. Este lunes por la mañana ha sumado tres nuevos efectivos: Cucurella, Konaté y Mbappé. Tres piezas que se antojan fundamentales en su esquema de cara al nuevo curso.

Dos de ellos, Cucurella y Konaté, son dos de las nuevas caras de este mercado de fichajes en el Real Madrid. Los dos ya han posado como madridistas y este mismo lunes entrenarán por primera vez como jugadores blancos. El lateral español reforzará la defensa tras dejar el Chelsea y se espera que sea uno de los grandes refuerzos de la temporada. El central galo dejó el Liverpool como agente libre y es otra pieza importante para la zaga de Mourinho.