Courtois avala la autoridad de Mourinho: «Prioriza el grupo antes que las individualidades»

Courtois conoce bien de cerca lo que supone estar bajo las órdenes de José Mourinho. El portero lleva ya unos días en Valdebebas para unirse a la pretemporada del Real Madrid y se pasó por los medios del club para analizar cómo es el entrenador portugués en el vestuario y los objetivos que se han marcado esta temporada para volver a ganar títulos.

«He vuelto un poco antes porque, con la lesión, quería asegurarme de que todo estaba bien haciendo entrenamientos individuales antes de estar con el equipo. Hoy ya he hecho entrenamiento de portero y me he sentido muy bien y contento de volver a los entrenos. Mourinho es un entrenador que exige mucho, disciplina, y prioriza el grupo antes que las individualidades. Eso son para mí temas importantes para ganar. Es un gran entrenador y, como ser humano, es muy cercano. Dice las cosas como son y a mí me gusta. Creo que es la dirección que tenemos que tomar», dijo el belga.

Courtois coincidió con Mourinho en el Chelsea y conoce de cerca la exigencia que pide a sus jugadores: «Ganamos la Premier League juntos. Tengo un buen recuerdo de él y estoy feliz otra vez de estar a sus órdenes. Esperamos trabajar bien juntos y tener años bonitos aquí», expresó en RMTV. El guardameta se unirá a partir del lunes a la dinámica del grupo y seguirá cogiendo ritmo de competición antes de empezar la Liga después de que los internacionales hayan podido disfrutar de vacaciones y tiempo de descanso.

«Estamos con muchas ganas. Personalmente, quiero ganar títulos. Es importante para el equipo, la afición y el club volver a ganar. Después del Mundial y la lesión, tenía ganas de encontrarme rápido bien y ha sido el caso para poder estar listo para el entrenamiento mañana. Hay bastantes jugadores nuevos, algunos los conocemos de haber jugado contra ellos, pero el Mundial ha acabado muy tarde este año y no es fácil para el entrenador que todos vengan poco a poco», dijo Courtois.

«Ha dado un buen descanso a todos y eso es importante para vaciar la cabeza porque es un año muy largo y, si empiezas demasiado rápido, las lesiones vienen antes. Cogeremos ritmo rápido porque no hemos parado mucho tiempo y vamos a estar bien. Todo el mundo tiene ganas de estar juntos otra vez y pelear una nueva temporada», comentó el portero.

«Tenemos que ponernos a punto, seguir preparándonos. El equipo está bien. Ayer fue una buena victoria. Todo el mundo está cogiendo ritmo, los chavales se lucen y es bonito también. Al final, es prepararse porque el inicio de Liga viene rápido y va a ser duro, con partidos complicados, y el arranque es importante. Ojalá empecemos bien, terminar agosto 9 de 9 y seguir», concluyó.