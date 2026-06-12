Courtois avisa al vestuario del Real Madrid con la llegada de Mourinho: «Es un entrenador muy directo»

La vuelta de José Mourinho ha provocado rápidas reacciones en el vestuario del Real Madrid. Uno de los jugadores que le conoce bien es Thibaut Courtois. Ambos compartieron equipo en el Chelsea y, después de más de una década, el portero belga se reencontrará con él. Una revolución que aprovechó para mandar un mensaje directo a sus compañeros de lo que implica que el portugués sea el nuevo entrenador.

«Es un entrenador muy directo y yo soy igual», avanzó Courtois. Estuvieron juntos en Stamford Bridge en un momento complicado para el belga, cuando Mourinho y él tuvieron un encontronazo: «Tuvimos nuestros roces ocasionales. Por ejemplo, me sentó en el banquillo contra el Everton porque había centrado dos balones desde la banda en el partido anterior contra el Aston Villa. Era su manera de provocarme. La semana siguiente, volví a la portería contra el West Ham e hice cinco o seis paradas cruciales», explicó.

Mourinho dirigió al Chelsea de 2013 a diciembre de 2015 en su segunda etapa. Para aquel entonces, Courtois pertenecía al Chelsea desde 2011, pero estuvo cedido en el Atlético de Madrid hasta el verano de 2014. En 2014, Mourinho decidió recuperar a Courtois para que fuera el portero titular del Chelsea hasta que el portugués se marchó en diciembre de 2015.

Courtois abre su futuro en el Real Madrid

Thibaut Courtois, portero internacional belga del Real Madrid, admitió este jueves que puede ser su último Mundial, al señalar que «hay más posibilidades» de retirarse de la selección que seguir en ella al término del torneo de Estados Unidos, México y Canadá 2026, aunque aún dejó un resquicio abierto para proseguir como guardameta de los Diablos Rojos.

No es una decisión definitiva, según expresó durante su comparecencia de prensa desde la concentración de Bélgica en Seattle, aunque es una determinación que ha pensado e, incluso, tiene encaminada, tal y como habló ante los medios de comunicación. «No sé si es el momento de hablar de ello, pero hay más posibilidades de que no continúe que de seguir con la selección después del Mundial. Tengo 34 años y tengo que pensar en mi cuerpo. Quiero jugar a un alto nivel durante muchos años», expuso el guardameta.