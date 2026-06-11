Vuelve ‘The Special One’ al Real Madrid 13 años después con la llegada de José Mourinho al banquillo blanco. El técnico portugués vivirá su segunda etapa como entrenador madridista. La primera, entre 2010 y 2013, la terminó con tres semifinales de Champions consecutivas que le devolvieron la competitividad a un equipo que en Europa hacía aguas durante los años anteriores. Plantó cara al mejor Barça de la historia ganando una Liga y una Copa del Rey históricas.

«La expresión es mía, eso es obvio. Cuando llegué al Chelsea, me dije que yo era especial, ya que había ganado la Liga de Campeones con el Oporto. Para ser un campeón, es necesario tener un talento especial. Uno no es especial si no se gana, pero yo gano», así se definió el propio José Mourinho como ‘The Special One’. Un entrenador especial con un carácter único.

José Mourinho es nuevo entrenador del Real Madrid. Otra vez. ‘The Special One’ aterriza de nuevo en el Santiago Bernabéu 13 años después de su salida el 20 de mayo de 2013. Dejó muchos enemigos, pero también mucha gente que siempre le amó y siempre estuvo a su lado. Su principal valedor fue Florentino Pérez, el mismo presidente que en 2026 le trae de vuelta.

‘The Special One’ vuelve al Real Madrid

El 28 de mayo de 2010, José Mourinho aterrizó en el Real Madrid en uno de esos fichajes que marcan la historia de un club. Llegó después de ganar la Champions con el Inter de Milán en el Santiago Bernabéu, eliminando anteriormente en semifinales a aquel Barcelona de Guardiola que parecía invencible.

Llegó como un galáctico ‘The Special One’ a un Real Madrid que durante varios años acumulaba batacazos en Europa. No pasaba de octavos de final año tras año y desde 2002 no levantaba la Orejona. El entrenador portugués le devolvió la competitividad al equipo blanco y lo metió durante tres años seguidos en semifinales. Justo tras su salida llegó la Décima con Ancelotti. Él puso las bases.

La primera contra el Barça de Guardiola, con un arbitraje más que polémico en ambos partidos, la segunda ante el Dortmund, quedándose muy cerca de la remontada en una noche mágica en el Bernabéu, y la tercera perdiendo en penaltis ante el Bayern de Múnich.

Mourinho ganó con el Real Madrid una de las Ligas más míticas del club blanco ante el temido Barcelona de Guardiola. La Liga de los 100 puntos y los 121 goles. También una Copa del Rey ganada al cuadro culé inolvidable. Le faltó esa Copa de Europa que ahora intentará levantar en su segunda etapa.

Suyos fueron los fichajes de Luka Modric, jugador que se convertiría en leyenda en el Real Madrid, Khedira, Özil o Di María. También convirtió a Cristiano Ronaldo en ese jugador franquicia que fue durante su etapa como delantero madridista. Demostró que nadie era indiscutible y se ganó a parte del madridismo que junto a él vivió una de las épocas más pasionales de la historia blanca. Su segunda etapa ya ha comenzado y los tambores de guerra ya resuenan en Chamartín.