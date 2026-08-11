Dean Huijsen comienza su segunda temporada en el Real Madrid con un cambio de dorsal y más responsabilidades dentro del equipo. El internacional español portará el ‘4’, un número que han llevado a la espalda grandes leyendas merengues en su posición, como Sergio Ramos y Fernando Hierro. Su último dueño fue David Alaba, que lo dejó libre tras finalizar su contrato. A la marcha del austriaco se ha sumado el fichaje de Ibrahima Konaté en el centro de la defensa. Huijsen parte como titular en la rotación, aunque deberá mejorar su regularidad para ser un fijo para José Mourinho y ganarse su regreso a la selección española.

El joven de 21 años aterrizó en la capital española el pasado verano como uno de los centrales más prometedores del mundo. El Real Madrid pagó 60 millones de euros al Bournemouth para hacerse con los servicios de un Dean Huijsen que, con sólo 20 años, ya era titular tanto en la Premier League como en la Selección. Su primera toma de contacto con la camiseta blanca fue muy positiva durante el Mundial de Clubes, aunque su papel en el torneo quedó empañado por la expulsión que le privó de participar en la dolorosa derrota en semifinales (4-0) ante el PSG.

Dean Huijsen experimentó en su primera campaña en el Real Madrid las dificultades que entraña desempeñarse como defensa central en el conjunto blanco. La exigencia, tanto en lo táctico como en el aspecto mental, es máxima. El central queda abandonado a su suerte en un equipo que busca constantemente el gol, al mismo tiempo que debe lidiar con el runrún de la grada y los pitos del Santiago Bernabéu. Dos situaciones que ha vivido Huijsen en su temporada de debut como madridista y que pueden ayudarle a forjar el carácter necesario para convertirse en el líder de la defensa del Real Madrid en el futuro.

El ‘Año II’ de Dean Huijsen en el Real Madrid debe ser el de su crecimiento bajo el mando de José Mourinho. El español ya estuvo a las órdenes del técnico de Setúbal en su etapa en la Roma, y ahora se reencuentran en un club en el que Mou forjó a grandes futbolistas en su posición.

La reconversión definitiva de Sergio Ramos a central se produjo durante la primera etapa del luso en Madrid. Con el ‘4’ a la espalda, Huijsen tiene en su ídolo futbolístico un espejo en el que mirarse. También con José Mourinho a los mandos del equipo merengue emergió la figura de Raphael Varane, un central joven que consiguió ganarse la confianza del técnico e imponerse a Pepe.

Huijsen y la vuelta a la Selección tras el Mundial

El gran objetivo de Dean Huijsen es asentarse como titular en el centro de la zaga merengue, donde cuenta con la competencia de Militao, Rüdiger, Asencio y el recién llegado Konaté. El ex del Bournemouth, que llegó a perder su puesto en el once durante varios tramos de la pasada campaña, ahora suma un nuevo ‘rival’ en la rotación. Con Militao inmerso en plena recuperación, se espera que Huijsen comience la temporada como titular para Mourinho.

El inicio del curso también es de vital importancia para Huijsen en clave selección española. Su ausencia en el Mundial fue una gran decepción, ya que venía siendo un fijo en las listas de Luis de la Fuente durante el último año. Ahora, con una España recién coronada como campeona del mundo, el central merengue deberá subir el nivel para convencer de nuevo al seleccionador y ganarse su hueco en una defensa que recibió sólo un gol en todo el Mundial.