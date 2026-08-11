El Real Madrid se medirá al Ajax en la previa de la Champions

El sorteo de la tercera ronda de la fase previa de la Champions League femenina 26/27 se ha celebrado en la mañana de este martes en Nyon y el Real Madrid ha conocido a su rival. Será el Ajax con el partido de ida en territorio holandés y la vuelta en el Estadio Alfredo Di Stéfano.

Si el Real Madrid logra pasar de esta ronda, pasará directamente a la Fase Liga de la Champions League. Un objetivo claro y obligatorio para el conjunto madridista de cara a la presente temporada.

Real Madrid y Ajax disputarán esta eliminatoria de la tercera ronda de la previa de la Champions femenina a doble partido. La ida se disputará el 26 de agosto en Ámsterdam y la vuelta se jugará una semana más tarde, el 2 de septiembre, en el Estadio Alfredo Di Stéfano. Athenea será baja tras fracturarse la clavícula y pasar por quirófano en el primer amistoso de pretemporada.

Un Real Madrid femenino que ya ha disputado tres amistosos en lo que llevamos de pretemporada. Las blancas empezaron ganando 2-0 al Madrid CFF el pasado 1 de agosto y cuatro días más tarde repitieron victoria contra el Crystal Palace con el mismo resultado. Las de Pau Quesada perdieron en su tercer amistoso ante el Sevilla el pasado sábado.

Antes de ese primer partido ante el Ajax en la Champions, el Real Madrid disputará dos amistosos más. Uno ante el Tottenham el miércoles 12 de agosto en el Pinatar Arena y otro ante el Deportivo en Valdebebas. Las blancas visitarán al Ajax el 26 de agosto y tres días después, el sábado 29, debutarán en la Liga F contra el Atlético de Madrid.