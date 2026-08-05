El agente de Vinicius se pronuncia tras la reunión con el Real Madrid

Vinicius y su entorno siguen dando pistas en pinceladas de cómo están evolucionando las negociaciones de renovación con el Real Madrid. Los agentes del futbolista se reunieron esta mañana en Valdebebas para seguir trabajando en tener una conclusión definitiva sobre su futuro y ya se ha pronunciado una pieza clave en el culebrón que podría ser una pista clave para saber qué decisión tomará el delantero.

El hombre que ha roto su silencio ha sido Michael Tormark, presidente de Rock Nation y CEO de la agencia de Vinicius. Si hace unos días estaba en Londres, lo que desató fuertes rumores de que podría haberse reunido con el Arsenal para trasladar la oferta al delantero, ahora ha querido mostrar en redes sociales su viaje hasta la capital española con una publicación en su perfil de Instagram: «Cielo azul en Madrid, es un día precioso hoy», escribió junto con una foto de cerca de Paseo de la Castellana y a escasos kilómetros del Santiago Bernabéu.

Hay que tener en cuenta que esta misma agencia es la que lleva a Diomande, quien está muy cerca de fichar por el Real Madrid a pesar de que el africano volvió a los entrenamientos este miércoles. Una doble vertiente que el club blanco desea solucionar lo antes posible para la planificación de la próxima temporada. Esta semana se avecina como la decisiva para conocer si Vinicius finalmente renueva o si negociará con otros clubes para salir de Chamartín.

En la última reunión, el Real Madrid se mantuvo firme en su postura: 20 millones de euros netos por temporada y sin prima de renovación. Esto último es una de las condiciones en las que más ha insistido el entorno de Vinicius, pero en Valdebebas creen que generaría un precedente que provocaría que otros jugadores llamasen a la puerta buscando un acuerdo similar.

Vinicius quiere una mejora en su contrato después de haber ganado mucha relevancia en los últimos años, eso y que Mbappé tiene unas condiciones superiores a las suyas. El objetivo de este miércoles era comprobar si alguna de las dos partes está dispuesta a ceder algo y llegar a un acuerdo. El mensaje de Tormark deja más preguntas que respuestas, y por el momento Vinicius seguirá siendo uno más en los entrenamientos de José Mourinho hasta que todo se resuelva hacia una dirección.