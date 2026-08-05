Brahim alucina con Mourinho: «Queremos seguir ganando en el Real Madrid con él»

Brahim Díaz regresó este lunes con el Real Madrid y, en apenas dos días, ha reconocido la motivación que se respira en el vestuario con José Mourinho. El delantero ha aprovechado este miércoles después del entrenamiento para repasar cómo está viviendo el inicio de la pretemporada y confesando qué es lo que pide el entrenador portugués al equipo para volver a ganar títulos la próxima temporada.

«Tenía muchas ganas de volver, de estar aquí y de ver a los compañeros. Tengo muchas ganas de esta temporada y estoy muy contento de estar de vuelta. Los entrenamientos están siendo buenos entrenos, muy físicos, con muchos esfuerzos y con intensidad. Nos está viniendo muy bien para preparar la temporada, que es lo importante, estar al 100%», explicó el marroquí.

El extremo también confesó el dolor que supone no haber ganado títulos la pasada temporada y las exigencias que les ha pedido Mourinho para volver al ADN competitivo: «Hay que seguir ganando, esto es el Real Madrid y hay que ganar cada partido y prepararlo al máximo. Está siendo una preparación muy buena. Está yendo muy bien, porque tanto él como todo su staff están muy bien preparados. Ya sabemos lo que es Mourinho, todo lo que ha ganado, y queremos seguir ganando con él. Nos dice que seamos intensos, que tenemos mucha calidad individual, que podemos marcar la diferencia, pero que al final el trabajo es superimportante. Que nos sacrifiquemos los unos por los otros y que seamos un equipo», confesó en una entrevista con el Real Madrid.

Brahim, preparado para encandilar a Mourinho

Brahim apenas tuvo protagonismo la pasada campaña con Xabi Alonso y Arbeloa. Con la llegada de Bernardo Silva, el jugador de 27 años no tiene garantizado que su situación vaya a cambiar más allá de ser un perfil de rotación, pero en la mente de Brahim solo piensa en aprovechar cada minuto: «Quiero estar al 100% y ayudar al equipo. Es evidente que daré el máximo posible de mí. Veo contento a todo el madridismo también con mi fútbol. A nivel individual, voy a dar mi mejor versión en cada partido. Lo más bonito a nivel colectivo es ganar títulos. Esto es el Real Madrid y hay que ganar títulos», dijo.