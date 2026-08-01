El rompecabezas del Real Madrid preocupa a Mourinho

José Mourinho tiene mucho trabajo por hacer. Este sábado el Real Madrid jugará el primer amistoso de pretemporada ante la Fiorentina en Austria con tan solo nueve jugadores del primer equipo. A tan solo tres semanas de que el conjunto blanco empiece la Liga, son muchos los problemas que hay en la plantilla que están impidiendo al entrenador portugués empezar su proyecto. Un enredo provocado por la falta de internacionales y los problemas que están habiendo con los fichajes y las salidas en Valdebebas.

Desde hace tiempo que el luso se puso el mono de trabajo en la ciudad deportiva para confeccionar cuáles iban a ser las bases del equipo: trabajo, mentalidad y recuperar el ADN ganador. Pero la realidad es que sin las piezas no se puede preparar la partida. La llegada a cuentagotas de los futbolistas que disputaron el Mundial está siendo toda una desesperación para Mourinho: «Quiero que pierdan y se vayan de vacaciones», bromeaba en su día el entrenador. Aunque la realidad es que su deseo era real.

Las salidas del Real Madrid están bloqueadas

Lunin, Dumfries, Trent, Carreras, Camavinga, Valverde, Güler, Endrick y Carlos Espí. Esos son los jugadores que ahora mismo gozan de la confianza de Mourinho para el primer examen real. Hay que tener en cuenta que otros, como Rüdiger y Huijsen, no pudieron viajar por problemas físicos. Pero en la capital española se quedaron otros que sí están en la rampa de salida. Gonzalo está a horas de cerrar su salida al Fulham de Álvaro Arbeloa, pero es el único que tiene un destino concreto. Mastantuono no cuenta para el Real Madrid y se habría quedado para negociar una cesión, pero aún no hay una oferta clara encima de la mesa.

Incluso dentro de los convocados hay nombres que no tienen clara su continuidad. Camavinga está en la lista de deseos de venta, pero el francés no quiere salir y la Premier ha alejado sus pretensiones para llamar a la puerta del Bernabéu. Endrick también está en el aire con la llegada de Espí, ya que, con Mbappé como titular en esa posición, ser el tercer delantero le podría hacer recalar en un nuevo préstamo en busca de minutos.

También está el culebrón de Vinicius. El brasileño sigue sin renovar y en el Real Madrid están al borde del hartazgo por el tira y afloja con las condiciones del nuevo contrato. El Arsenal está al acecho en caso de ruptura, pero Mourinho ya ha hablado varias veces con él por teléfono para transmitirle que quiere que se quede. Se espera que el brasileño se incorpore la semana que viene, pero con su futuro aún sin resolver.

Conforme pasen los días, irán llegando Brahim, Bernardo Silva, Tchouaméni, Konaté, Mbappé, Bellingham y Cucurella. En ese orden, por el Mundial. Es decir, hasta el próximo 10 de agosto no tendría a toda la plantilla del Real Madrid disponible. Es decir, apenas 12 días antes de la primera jornada de Liga ante el Espanyol fuera de casa. Antes les irán probando en los dos partidos que tiene programados de amistosos ante Deportivo y Schalke y así establecer su esquema y lo que tiene en mente para hacer ganar de nuevo al conjunto blanco.

Los fichajes se demoran

Después de un gran inicio de mercado con la última llegada de Carlos Espí, aún quedan varias operaciones pendientes de cerrarse. El fichaje de Diomande se está demorando por orden expresa del Leipzig, mismo plantel que el Manchester City con Rodri. Ambos cubren posiciones de necesidad en el Real Madrid y el club blanco trabaja para que ambos lleguen antes del comienzo de la temporada.

Pero también hay que tener en cuenta que, para que jueguen, deben haber salidas primero para liberar fichas del primer equipo. Un rompecabezas que está ralentizando el proyecto de José Mourinho. El tiempo pasa, agosto ha llegado y en el Real Madrid necesitan respuestas rápidas para desbloquear un problema que en Valdebebas ya consideran prioridad máxima.