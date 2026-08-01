Antes de entrar, deben dejar salir. Esa es la situación en la que se encuentra ahora mismo el Real Madrid, que necesita una salida de emergencia para poder hacer sitio a Rodrigo. Eduardo Camavinga y Endrick son los dos nombres marcados en rojo para hacer espacio en la masa salarial para poder incorporar al mediocentro deseado por el club.

Su fichaje se está cocinando a fuego lento. El jugador quiere venir y ha rechazado múltiples propuestas para continuar en el Manchester City, con la esperanza de recalar en el Real Madrid. Eso, sumado a que termina contrato esta temporada con el conjunto inglés, provoca que su fichaje se pueda producir a un precio asequible.

El Real Madrid ya ha abierto negociaciones con el Manchester City tras recibir el sí del jugador. Desde el club blanco estiman que el traspaso no superará los 45 millones de euros, mientras que en el City piensan en unas cifras más próximas a los 65. Pero hasta

Pero antes de acometer el fichaje del internacional español, debe salir algún jugador. Camavinga o Endrick, uno de los dos debe salir sí o sí para liberar masa salarial y hacer sitio al Balón de Oro del Mundial 2026. Mastantuono también saldrá. De hecho, se ha quedado fuera de la convocatoria contra la Fiorentina porque está negociando su cesión.

Sin embargo, su marcha no hace hueco al tener ficha del Castilla. Por tanto, deben aligerar mediante la salida de jugadores del primer equipo como Camavinga o Endrick. En el caso del francés, Mourinho le ha dejado claro que no va a tener minutos, pero el jugador no quiere marcharse. Desde el Real Madrid confían en que se desbloquee la situación para poder resolver el fichaje de Rodri Hernández.

Aunque antes del inicio del Mundial, el centrocampista de 30 años no estaba en la lista de deseables del Real Madrid, su gran campeonato cambió la opinión de los blancos. Su fichaje se ha convertido en prioritario en las oficinas del Santiago Bernabéu. Es, junto con Diomande, el nombre que más suena para recalar en el equipo de José Mourinho.