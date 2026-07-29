Camavinga se niega a irse pese a que Mourinho le deja claro que no tendrá minutos

Eduardo Camavinga no quiere salir del Real Madrid. Ese es el mensaje que ha vuelto a lanzar el centrocampista al club blanco después de que José Mourinho le haya dejado claro que tendrá un rol secundario si se queda. En una ardua misión de buscar salidas ante la llegada de fichajes, en Valdebebas siguen buscando fórmulas para convencer al francés de que lo mejor es separar caminos este verano.

Desde hace semanas, el nombre de Camavinga estaba en la lista de jugadores transferibles. Salieron jugadores que no entraban en los planes del portugués, como Fran García y Dani Ceballos, pero que el francés coja las maletas se plantea complicado. Lo primero a lo que se agarra es el contrato que tiene firmado hasta 2029 con un salario muy difícil de igualar, salvo que algún equipo como PSG, City o Arabia Saudí llamase a su puerto. No es el caso.

Donde mejor cartel tiene es en la Premier League, pero en el caso de llegar una oferta, el problema está en que Camavinga ni la estudiaría. Su deseo y prioridad es seguir en Chamartín y así se lo ha hecho saber a sus agentes. En su cabeza cree que puede convencer a Mourinho para que cambie los planes que tiene en él. También cree que, después de no tener unos años fáciles, la llegada del luso le serviría para recobrar la motivación de volver a su mejor versión.

Camavinga bloquea su salida del Real Madrid

Mientras esté dicha postura, la operación está completamente bloqueada. En el Real Madrid mantienen que el mercado es muy largo y todo se basa en sentarse a negociar. Mourinho le ha querido retirar la idea de que tiene oportunidad de pelear el puesto, pero Camavinga se mantiene firme. Con la inminente llegada de Rodri, el puesto de pivote está más que cubierto y estaría en la cola para estar en los planes del conjunto blanco.

En Valdebebas necesitan salidas; Camavinga está en la lista y el jugador no quiere salir. Un tira y afloja que no es tan sencillo de desenredar hasta que no llegue una oferta firme que le pueda hacer cambiar de opinión. Hasta entonces seguirá formando parte del grupo y estará en la pretemporada. Aún queda poco más de un mes para el cierre de mercado, y el culebrón con el francés no está ni mucho menos cerca de encontrar una solución.