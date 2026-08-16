Dean Huijsen muestra una versión renovada con el dorsal ‘4’: «Mi ídolo siempre fue Sergio Ramos»

Dean Huijsen ha tenido un gran debut con su nuevo dorsal. El central ha estrenado el famoso ‘4’ del Real Madrid con un gran gol de cabeza ante el Schalke 04. Además, ha cuajado un partido muy destacado con mucha presencia en la salida de balón. Tras acabar el encuentro, el central explica el momento del tanto: «Ha sido un buen centro de Arda Güler, rematé y tuve la suerte de poder meter gol».

La numerología tiene un peso muy notable en el mundo del fútbol, especialmente en el conjunto blanco, donde hay muchas leyendas detrás de cada dorsal. El español señala que es algo muy especial para él: «Es algo que siempre soñé. Lo he dicho siempre, mi ídolo fue Sergio Ramos y para mí es un sueño poder llevarlo».

Huijsen cerró un primer año agridulce con el equipo. Sin embargo, la llegada del nuevo entrenador le está sentando muy bien. En unas declaraciones para Real Madrid TV, el zaguero detalla la importancia de este cambio: «Mourinho me pide que, como central, sea sólido y que intente mantener la portería a cero. Y como equipo, que estemos juntos y juguemos como equipo, y que seamos solidarios».

El portugués ha destacado la importancia del esfuerzo colectivo de esta pretemporada. El central está de acuerdo con esta cuestión e indica que cerrar esta etapa invictos no es casualidad: «Estoy contento por el trabajo del equipo, estamos dejando buenas sensaciones. Estamos entrenando fuerte, corriendo mucho y nos exige mucho. Eso es bueno para nosotros».

Dean Huijsen quiere afianzarse en el 11 titular

La competencia en la zaga del conjunto blanco será muy alta este 2026. El equipo se ha reforzado con Konaté, que ha debutado en el enfrentamiento ante el Schalke 04. Antonio Rüdiger sigue posicionado como una de las opciones más seguras. Además, el regreso de Éder Militão y Raúl Asencio lo pondrá todo más difícil. Pese a ello, el ex del Bournemouth buscará demostrar que es el hombre adecuado para el puesto.