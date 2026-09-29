La NBA no cambia a Hezonja: «Me fui del Real Madrid porque odio el calor»

La NBA no ha cambiado a Mario Hezonja. El croata, además de por su gran nivel de baloncesto, destaca por su modo de expresarse y de actuar fuera de la cancha. Su convulsa salida del Real Madrid el pasado verano para poner rumbo a los Cleveland Cavaliers, franquicia que ha apostado por el jugador de 31 años para la próxima temporada, provocó el desencanto del madridismo con la que era su estrella. Ahora, casi dos meses después de que el club blanco anunciase su marcha, se pronuncia por primera vez para hablar de los motivos de su adiós.

Lo ha hecho al puro estilo Hezonja, poniendo el clima cálido de nuestro país como la principal razón para regresar a la NBA seis años después. «No soporto el sol. No soy una persona de las que funcionan con el sol. No me gusta el calor, ya no lo aguanto más. He estado en todas partes, he vivido en dos momentos distintos en España, en Orlando, en Croacia… siempre con mucho sol. Estoy súper harto de eso. Así que, ahora, nubes, lluvia, nieve… ¡Gracias, Cleveland!», dijo en el media day de los Cavaliers.

Hezonja, que no tiene asegurada su presencia en la franquicia de Ohio hasta el 15 de noviembre, fecha en la que vence la cláusula de corte de su contrato, explicó por qué había retrasado su vuelta a la NBA: «Se presentó la oportunidad de venir antes, acabar la temporada y prepararme para la nueva conociendo ya a todo el mundo, a todo el personal. Pero no quería, en ese momento, ser desleal al Real Madrid, dejar al equipo en una mala situación».

«La anterior ya había sido una temporada muy complicada. No sabíamos ni si iríamos a los play-offs (de la Euroliga). Pero tenía la sensación de que estaba preparado, de que ahora sí podría conseguir lo que no pude cuando vine después de ser drafteado. Ha sido una posibilidad durante todos estos años. Es fácil decir que quieres dominar, ser el mejor, ganarlo todo… pero es distinto conseguirlo. Así que estoy muy agradecido de tener esta oportunidad porque siempre me rondó que la primera vez vine demasiado joven, sin haber conseguido nada», añadió Hezonja.

El croata dio gracias a quienes apostaron por contar con sus servicios: «Estoy muy agradecido de que haya habido equipos que me hayan querido y me hayan apoyado para ir logrando los objetivos que me había marcado: ganarlo todo en cada liga y equipo. Eso era lo más importante».