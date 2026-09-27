Pedro Martínez: «Hemos ganado tres de cuatro partidos en finales igualados… ¿dónde hay que firmar?

Pedro Martínez habló tras la victoria contra Unicaja en el partido de la jornada 1 de la Liga Endesa, un debut que los blancos solventaron con victoria al final tras un choque ajustadísimo (89-87). Por esos desenlaces igualados fue preguntado el técnico madridista, en su primera rueda de prensa en el Movistar Arena, y firmó que la dinámica se mantenga con la actual, con tres de cuatro triunfos en ese tipo de cierres (Dubai, Olympiacos y ahora Málaga).

«Un partido muy duro e igualado. Hemos tenido altibajos, pero ellos estarán pensando lo mismo. El otro día nuestro final de partido no estuvimos bien y hoy ha sido todo lo contrario. Hay que saber valorar y alegrarse de los pequeños logros que vas consiguiendo. Hay que dar muchísimo crédito a los rivales. La ACB es una liga tremendamente competitiva, muy difícil. La compaginamos con la Euroliga, terriblemente difícil. No es fácil compaginarlo; los jugadores hacen un esfuerzo por ser competitivos», comenzó

«El baloncesto es absolutamente anímico. Cuando bajas la cabeza porque no metes o el otro equipo mete, te hace estar desanimado. Hay que poner en valor el esfuerzo de los jugadores. No es un tema táctico o técnico, de voluntad, no darse por vencido y luchar hasta el final. Estoy muy contento, pero me hubiera gustado no llegar a ese final de partido. Tenemos muchas cosas que mejorar. No es normal que estemos tirando con los porcentajes que estamos teniendo, pero animo a los jugadores a que sigan haciendo sus tiros porque son buenos», añadió.

Cuestionado por cómo había sobrellevado esos últimos minutos, Pedro Martínez fue sincero: «He vivido el final con nervios. Todos queremos ganar. El escenario te lo genera. No sé quién fue que me comentó ayer: ‘Hace que no ganamos en el Palacio…’ (desde el 1 de mayo concretamente). Esas cosas pesan en la cabeza de cada uno. Con muchos nervios y confianza. Ha habido buenas acciones de Maledon, Campazzo, Luwawu-Cabarrot. Edy (Tavares) en defensa ha estado colosal. Debemos quedarnos con cosas que ha habido».

«Ganaremos y perderemos. Es inevitable. Le damos más importancia a la derrota porque duele más, pero en la victoria pasamos página más rápido. Contra Dubái fueron dos partidos súper igualados. En la prórroga lo sacamos adelante y la final contra Olympiacos se decidió en el último minuto. 3/4, ¿dónde hay que firmar? Lo normal es que estés rondando el 50%. Hoy nos ha salido cara en un partido complicado. Hay que estar preparado por cómo son la Euroliga y la ACB a muchos finales así. Vamos a ir viendo qué podemos hacer en finales igualados», afirmó.

«Hemos tenido muy buenas sensaciones. En algún momento de dificultad que ha habido, que nos han metido alguna canasta fácil. El público ha estado tremendamente positivo. Todo eso los jugadores lo perciben. Había buena energía para los jugadores. Le doy muchísimo valor. Te vienen las dudas porque el juego te las genera. Es normal, pero si las dudas vienen de fuera eso lo hace más grande. Hoy nuestro público ha estado sensacional y nos ha ayudado mucho», analizó.

«Con Jantunen los servicios consideraron que no era lo mejor jugar hoy. Mañana viaja a Turquía. No es una lesión grave. No estamos especialmente preocupados por esa lesión. Estamos conociéndonos todavía y tenemos que ir viendo hacia dónde vamos. Los entrenadores les proponemos aspectos del juego que tienen que valorar a nivel colectivo. Lo están haciendo muy bien. Veremos dónde nos lleva. No hay ningún equipo que en septiembre ya esté en su mejor momento», explicó Pedro Martínez acerca de los descartes, desvelando una «molestia» física del último en llegar.

«Había un riesgo muy grande de que Nick (Smith Jr.) cayera en una lesión más grande. Le estamos incorporando para que sea uno más. Tenía una molestia. Ese tema está superado y ya mismo va a entrar en dinámica de equipo», finalizó.