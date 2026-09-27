Así recibe el Palacio a Pedro Martínez a Pedro Martínez en su debut en casa con el Real Madrid

Nueva era en el baloncesto madridista. Este domingo, 83 días después de anunciarse su llegada al Real Madrid, Pedro Martínez se presentó ante el Palacio de los Deportes ya como entrenador del equipo blanco. Lo hizo con un título bajo el brazo, la Supercopa de la Euroliga que lograron sus jugadores el pasado fin de semana en Abu Dabi y que enseñaron a la afición. Y el técnico catalán, pese a su historial desde otros bandos, fue recibido como merecía: aplaudido por su nueva afición, al igual que todos los jugadores.