La gran reaparición de Tavares, la otra victoria de Pedro Martínez en Abu Dabi

Que cuatro meses después de sufrir un problema de rodilla un jugador vuelva por encima del nivel que estaba mostrando antes de lesionarse no es lo normal. Y eso es lo que vimos el pasado fin de semana en Edy Tavares. El caboverdiano no dio ningún síntoma de haber atravesado una lesión complicada. Todo lo contrario. En su reaparición en las canchas, fue diferencial y se proclamó el MVP de la Supercopa de la Euroliga.

A sus 34 años y tras perderse el tramo decisivo de la pasada temporada (play-offs de la Euroliga, Final Four y cuartos de final de la Liga Endesa), las dudas en torno a la figura de Tavares eran lógicas. Las hubo en la afición y también en la prensa, y se acrecentaron con la llegada de un nuevo entrenador que destaca por la fluidez en su estilo de juego.

Sin embargo, en el Real Madrid nunca las hubo y Pedro Martínez, que ya «confió» en el pívot «cuando no era nadie», dicho por el propio jugador en la rueda de prensa tras la final contra Olympiacos refiriéndose a su etapa en Gran Canaria, donde estuvo a las órdenes del catalán con sólo 22 años, celebra en Abu Dabi su primera victoria por partida doble.

No sólo ha devuelto al club blanco a los títulos más de un año después con la conquista de la Supercopa, sino que también ha recuperado y potenciado al jugador que le distingue del resto de equipos en Europa. Tavares está de vuelta, a lo grande, como es él. Su exhibición numérica en semifinales contra Dubai Basketball (20 puntos, 7 rebotes y 3 robos de balón) la redondeó con su esfuerzo titánico para evitar la descalificación ante Olympiacos, jugando desde el tercer cuarto con cuatro faltas personales.

«No todo son las estadísticas»

Su influencia en el parqué le valió un MVP al que no dio demasiada bola: «Creo que el equipo ha hecho un buen trabajo. Hice la primera falta en los primeros minutos. Cuando el equipo gana, todo el mundo gana. Da igual que hagas siete puntos. Si el equipo gana, todo el mundo sale ganando. Me podía haber tocado tanto a mí como a cualquiera».

Pero Pedro Martínez sí reconoció su capacidad para permanecer en cancha hasta el último segundo: «Estoy muy contento porque me parece muy merecido el MVP de Tavares. No todo son estadísticas y lo que él nos ha ayudado condicionando el juego, trabajando en defensa, corriendo a contraataque… Ha tenido un impacto brutal, pero las faltas le han condicionado».

Tavares y Pedro brindan por una temporada ilusionante en la que el caboverdiano guiará al Real Madrid tras unos meses realmente duros. La rápida recuperación de Edy no se debe a un milagro, sino a un trabajo ininterrumpido en el gimnasio de Valdebebas y a realizar algunos sacrificios como quedarse al margen de la última ventana con su amada selección de Cabo Verde. El ’22’ apostó por el blanco y, de momento, ya ha ganado.