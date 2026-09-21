Vota en nuestra encuesta: ¿Qué jugadas del derbi estuvieron mal arbitradas?

El derbi estuvo repleto de polémicas arbitrales. Tanto Real Madrid como Atlético protestaron tanto contra el árbitro como contra el VAR por decisiones que condicionaron el partido. Especialmente los de José Mourinho, que estallaron con acciones como las duras entradas a Jude Bellingham y Fede Valverde o el penalti no pitado por mano de Marc Pubill. Eso, sumado al penalti y roja a Huijsen, son las principales jugadas que han provocado un intenso debate sobre si se aplicó correctamente el reglamento. ¿Cuáles estuvieron mal arbitradas? ¡Vota en nuestra encuesta!

En la primera opción se encuentra el fuerte pisotón del Cuti Romero a Bellingham, que fue castigado solo con amarilla pese a que inicialmente se la había sacado el inglés. Un golpe en una zona sensible que el árbitro no consideró acción de expulsión. La que tampoco consideró fue el plantillazo de Kang-In sobre Valverde, además de que ni recibió la llamada del VAR para revisar la acción desde el monitor.

La que sí vio fue el agarrón de Huijsen a Giuliano dentro del área que, previamente, designó como amarilla y penalti, y que al final cambió por la roja directa. La cuarta fue la menos vista. Un disparo de Mbappé que impactó en el brazo de Marc Pubill que ni fue revisada.