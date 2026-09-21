Valdano señala a Valverde tras la durísima entrada de Kang-in Lee: «Se levanta demasiado pronto…»

El árbitro Miguel Ángel Ortiz Arias tuvo una actuación nefasta y decisiva en el Atlético-Real Madrid del domingo después de perdonar dos rojas a Cuti Romero y Kang-in Lee. Esta última fue aún más clamorosa, principalmente porque Trujillo Suárez, el árbitro encargado del VAR, no llamó al colegiado para revisar una acción que era de tarjeta roja. Jorge Valdano ha opinado sobre esta acción y ha señalado a Fede Valverde, que estará 15 días de baja por el fuerte golpe del futbolista del Atlético.

El derbi entre el Atlético y el Real Madrid disputado el domingo en el Metropolitano estuvo marcado por la nefasta actuación del árbitro Miguel Ángel Ortiz Arias, que perdonó dos tarjetas rojas claras al conjunto rojiblanco en la primera mitad. Para más inri, después de los pisotones de Cuti Romero y Kang-in Lee, el colegiado señaló un penalti y expulsión en contra del Real Madrid después de un agarrón de Huijsen a Giuliano Simeone dentro del área. Esto fue lo que remató al conjunto blanco, que acabó pereciendo en el Metropolitano.

Después de perdonar la roja al Cuti Romero por un claro pisotón a Bellingham en el 37 de la primera parte, al filo del descanso se produjo la otra jugada polémica del duelo que incluso de primeras no se vio en televisión. Una durísima entrada de Kang-in Lee, que propinó un pisotón en el tobillo a Fede Valverde. El jugador coreano llegó tarde y arrolló al futbolista del Real Madrid en una entrada de roja que ni siquiera hizo que Trujillo Suárez mandara al VAR a Ortiz Arias.

Valdano señala a Valverde

Jorge Valdano opinó sobre la polémica entrada de roja al final del encuentro en Movistar y señaló a Fede Valverde por tener un acto deportivo, que fue levantarse rápido.

🗣️ «Se levanta demasiado pronto y 𝐞𝐬𝐨 𝐩𝐮𝐞𝐝𝐞 𝐢𝐧𝐝𝐮𝐜𝐢𝐫…» Jorge Valdano y la actitud «𝒏𝒂𝒊𝒇» de Valverde tras la entrada de Kang-in Lee.#LALIGAEASPORTS #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/LTU1FrKlbo — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) September 20, 2026

«Acuérdate de que con respecto a Valverde, Mourinho le acusó de ‘naif’ porque se había levantado demasiado pronto ante una entrada que él creía que era merecedora de una sanción superior», comenzó diciendo el ex director general, entrenador y futbolista del Real Madrid. «Aquí me da la sensación de que Valverde se levanta demasiado pronto y eso puede inducir», afirmó sobre la dura entrada del jugador del Atlético de Madrid que no fue castigada ni con tarjeta amarilla.