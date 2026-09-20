La Liga mantiene la censura a Ceuta: evita mostrar la pancarta de apoyo en el derbi madrileño por televisión

«Ceuta es España, ni se arruga ni se tapa», rezaba la pancarta que se mostró en el fondo sur del Metropolitano durante el minuto 15 del derbi entre el Atlético y el Real Madrid. No se vio en televisión. Como ya sucediera en otros encuentros –concretamente un Andorra-Ceuta de Segunda– la realización de los partidos, a cargo de la Liga, ha evitado mostrar cualquier mensaje de apoyo a la Ciudad Autónoma. Sí que se han lanzado en multitud de ocasiones mensajes contra distintas causas por parte de la patronal, pero a la hora de apoyar a Ceuta, silencio absoluto o, más bien, censura absoluta.

La pancarta hizo que, por unos segundos, aficionados del Atlético y del Real Madrid estuvieran completamente de acuerdo en algo. Se secundó por los más de 70.000 espectadores que abarrotaban el Metropolitano. Pero sólo ellos lo vieron. En casa, nadie pudo ver lo mostrado en las gradas del estadio. De nuevo, la Liga evitó mostrar el mensaje. En ningún momento enfocaron el fondo sur, donde aparecía el mensaje de apoyo a la ciudad.

La afición del Atlético aprovechaba el derbi para rendir homenaje a la ciudad española y recordar que no debe olvidarse ni taparse lo que está pasando en ella. Lo hacían en un derbi contra el Real Madrid, uno de los partidos de mayor relevancia de la Liga y que más visibilidad tiene a nivel mundial. Pero como si nada. Sólo se vio en el estadio. Las cámaras no enfocaron lo que pasaba en el fondo del Metropolitano.