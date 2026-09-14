El Clásico entre Barcelona y Real Madrid de la Liga F se jugará en el Camp Nou el 4 de octubre

Ya hay hora para el primer Clásico de la temporada de la Liga F. El Barcelona y el Real Madrid se medirán en el partido correspondiente a la jornada 6 del campeonato en el Camp Nou. Será el domingo 4 de octubre, a las 18:00 horas. El club azulgrana volverá a abrir las puertas de su estadio para el encuentro ante su máximo rival, como ya hiciera en los cuartos de final de la pasada Champions League femenina y en la de 2022.

De esta manera, será la primera vez que el Barcelona abra el Camp Nou para medirse al Real Madrid en un partido de Liga F. Ya lo hicieron durante las temporadas en el exilio de Montjuic, disputándose allí tres encuentros, con dos triunfos azulgranas y uno de las madridistas, el único hasta la fecha en los 25 enfrentamientos que se han dado a lo largo de la historia entre ambos conjuntos.

Las azulgranas llenaron el Camp Nou en su primer Clásico disputado allí, estableciendo la cifra récord de asistencia a un partido de fútbol femenino a nivel mundial con 91.553, aunque años después se superaría en un Barcelona–Wolfsburgo. En la reapertura del Camp Nou, el Barça consiguió cifrar la asistencia al estadio en 60.067 espectadores, en la vuelta de cuartos de Champions ante el Real Madrid la pasada campaña.

Ahora, buscarán superar el récord de la Liga F, que se mantiene en los 60.739 aficionados que acudieron a un Atlético–Barcelona en el Metropolitano en la temporada 18-19. De cara a este duelo, podría superarse si consiguen acercarse al aforo máximo de 62.600 espectadores que caben en el Camp Nou.

El encuentro se retransmitirá por DAZN y, aprovechando el parón internacional masculino, esperan que sea un éxito en audiencias. El pasado año, el partido de Liga F se pudo ver en cuatro canales: en abierto por Teledeporte y TV3 y en las plataformas de pago de DAZN y Movistar. Alcanzó una cifra de 685.335 espectadores y más de dos millones de usuarios únicos.