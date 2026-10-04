Barça – Real Madrid femenino, en directo hoy: cómo va, estadísticas y dónde ver por TV gratis el partido de Liga F en vivo

El Real Madrid está listo para enfrentarse a un Barcelona con versión renovada. Las de Pere Romeu ya no cuentan con Alexia Putellas en sus filas, aunque siguen contando con varias jugadoras de máximo nivel. El conjunto blanco tratará de aprovechar esa falta de adaptación para ir a por los tres puntos. El partido comenzará este domingo 4 de octubre a las 19:00 horas (18:00 en las Islas Canarias).

Los problemas con el temporal han provocado que el encuentro se lleve los focos antes de que ruede el balón. El Barça había solicitado un aplazamiento de dos horas para garantizar la seguridad y para facilitar el acceso al estadio. Después de las advertencias por fuertes lluvias, se han cancelado todas las actividades al aire libre en diversas zonas de Cataluña.

El cuadro madridista quiere seguir avanzando en su proyecto. Las estadísticas históricas en sus enfrentamientos directos marcan una clara desventaja, con una victoria y 24 derrotas. Además, la diferencia de goles también es muy notoria, con 92 tantos de las azulgranas frente a los 12 de las blancas. El Barcelona buscará seguir aumentando su racha, ya que actualmente se encuentran invictas en la Liga F.

Las de Pau Quesada también llegan al encuentro con buenas sensaciones, con cuatro victorias y un empate en la competición liguera. Además, el Clásico tendrá un duelo individual muy interesante, ya que Claudia Pina y Felicia Schröder se encuentran empatadas liderando en la estadística de golles anotados (5). Beerensteyn está siendo una de las atacantes más insistentes, ya que es la segunda jugadora con más remates intentados (20).

La convocatoria del Real Madrid para enfrentarse al Barcelona en el Clásico

Estas son las jugadoras que han viajado para el partido ante el Barça: Frohms, Laia, Noe, Levels, Silvia Cristóbal, M. Méndez, Eva Navarro, Holmgaard, Andersson, Lakrar, Däbritz, Irune, Angeldahl, Andreia J.J., Elisa, Caruso, Oihane SM, Pau C., Keukelaar, Bruun, Athenea, Beerensteyn, Schröder y Linda C.