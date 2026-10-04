Femenino
Barça – Real Madrid femenino, en directo hoy: cómo va, estadísticas y dónde ver por TV gratis el partido de Liga F en vivo
¡Sigue en directo el Clásico femenino en OKDIARIO!
El Real Madrid pone a prueba al Barcelona post-Alexia
Minuto 31
¡Gol del Barcelona, hat trick de Claudia Pina!
Gran pared de la delantera con Patri Guijarro. Definición al palo corto que entra por la escuadra izquierda de Merle Frohms. La jugadora se besa el escudo y la afición enloquece.
Barcelona 3 – 0 Real Madrid
Minuto 28
¡Gol del Barcelona, Claudia Pina anota el segundo!
La delantera firma su doblete tras pescar un balón suelto dentro del área. Tiro raso imposible para Frohms que no tuvo tiempo para reaccionar.
Barcelona 2 – 0 Real Madrid
Minuto 26
El Barcelona sigue con su presión asfixiante: remate desde fuera del área de Schertenleib
Minuto 23
Disparo de Esmee Brugts tras un robo cerca del área
La delantera del Barcelona consiguió sorprender a la defensa y probó suerte con un remate muy esquinado. Merle Frohms consigue blocar el balón.
Minuto 20
Amarilla para Eva Navarro y acción clarísima para el Barcelona
La delantera del Real Madrid se lleva la primera advertencia tras un agarrón sobre Claudia Pina. La autora del único tanto del encuentro ha rozado el segundo con un remate claro desde el área pequeña, pero el balón ha salido pegado al palo.
Minuto 18
¡No hay penalti!
La colegiada interpreta que la jugadora del Barcelona exageró el agarrón y fue al suelo. Un miembro del cuerpo técnico ha recibido una tarjeta amarilla por protestar.
Minuto 16
¡Se revisa un posible penalti para el Barcelona!
La colegiada revisa un posible agarrón de Arianna Caruso a Schertenleib.
Minuto 13
Schröder avisa a Catalina Coll
La delantera estuvo muy cerca de alcanzar un pase largo por alto, la portera tuvo que hacer una salida arriesgada.
Minuto 12
Primer ataque del Real Madrid
Gran conducción individual de Linda Caicedo por banda, pero el Barcelona consigue recuperar.
Minuto 9
Corner para el Barcelona
Las blaugranas están atacando de forma constante con centros laterales. El club reclama un posible penalti por un empujón en el saque de esquina, pero no hay nada punible.
Minuto 6
Muy activo el Barcelona tras el gol
El Madrid intenta salir de su propio campo y opta por una presión alta, pero las de Pere Romeu siguen siendo dueñas de la posesión.
Minuto 3
¡Gol del Barcelona!, Claudia Pina marca el primer gol del Clásico
Tres minutos ha necesitado la delantera para convertirse en la protagonista. Gran jugada individual dentro del área que termina con un remate raso.
Barcelona 1 – 0 Real Madrid
Minuto 2
Avisa el Barcelona con un centro peligroso
El Real Madrid deberá tener cuidado con los desplazamientos en largo, especialmente por banda. Las blancas se reorganizan en bloque bajo para tener opciones y salir a la contra.
Minuto 1
¡Arranca el Clásico en el Camp Nou!
Se acabo la espera y empieza el fútbol. El Real Madrid consigue frenar la primera posesión del Barcelona con una gran presión.
¡Las jugadoras saltan al Camp Nou!
Gran imagen en las gradas pese al temporal, las capitanas realizan el sorteo de campos.
Caras de concentración en el túnel de vestuarios
Mucha tensión entre ambos equipos antes de la salida al terreno de juego.
El Barcelona sigue invicto pese a la baja de Alexia Putellas
El equipo azulgrana no conoce la derrota en liga tras la marcha de una de sus grandes estrellas.
El gran duelo individual del Clásico: Schröder Vs Pina
Las dos atacantes están empatadas en la clasificación de las máximas goleadoras, con cinco tantos en la Liga F.
Todo listo para el inicio de la acción
Las de Pau Quesada intentaran romper la racha invicta del FC Barcelona en la liga F. No se pierda ningún detalle del encuentro en el directo de OKDIARIO.
¿Quién ha ganado más clásicos femeninos?
El Barcelona lidera con muchísima ventaja las estadísticas históricas. De los 25 partidos en los que se han enfrentado, las azulgranas han conseguido ganar en 24 ocasiones. El Madrid buscará su segunda victoria en el Camp Nou.
Gran ambiente en el Camp Nou
La lluvia ha concedido un respiro en Barcelona y los aficionados han empezado a llena el campo.
Este es el once del Barceloan para el Clásico ante el Real Madrid
Cata; Aïcha, Irene Paredes, Van Asten, Esmee Brugts; Patri, Serrajordi, Sydney; Pina, Pajor y Graham.
Este es el once del Real Madrid para el Clásico ante el Barcelona
1. Frohms
19. Eva Navarro
23. Lakrar
22. Andersson
4. S. Cristóbal
20. Elisa
24. Caruso
17. Andreia J. J.
10. Athenea
18. Linda C.
12. Schröder
El Barcelona ha trabajado para llenar el Camp Nou
El choque supone una oportunidad para seguir promocionando el fútbol femenino. El conjunto azulgrana ha sacado un 2×1 de entradas. El club había vendido el pasado 29 de septiembre la mitad de las 62.000 entradas disponibles para el choque. Lea aquí la noticia completa.
Pau Quesada quiere ‘flow’
El entrenador ha hecho diversas referencias al estado de flow del equipo. Sin embargo, destacó que hay una diferencia muy notable respecto a sus rivales: «Todo el mundo situaría al Barça y Lyon por encima. Bayern, Chelsea, PSG están en el siguiente, donde estamos también nosotros. Son dos escalones muy marcados».
El Real Madrid está listo para enfrentarse a un Barcelona con versión renovada. Las de Pere Romeu ya no cuentan con Alexia Putellas en sus filas, aunque siguen contando con varias jugadoras de máximo nivel. El conjunto blanco tratará de aprovechar esa falta de adaptación para ir a por los tres puntos. El partido comenzará este domingo 4 de octubre a las 19:00 horas (18:00 en las Islas Canarias).
Los problemas con el temporal han provocado que el encuentro se lleve los focos antes de que ruede el balón. El Barça había solicitado un aplazamiento de dos horas para garantizar la seguridad y para facilitar el acceso al estadio. Después de las advertencias por fuertes lluvias, se han cancelado todas las actividades al aire libre en diversas zonas de Cataluña.
El cuadro madridista quiere seguir avanzando en su proyecto. Las estadísticas históricas en sus enfrentamientos directos marcan una clara desventaja, con una victoria y 24 derrotas. Además, la diferencia de goles también es muy notoria, con 92 tantos de las azulgranas frente a los 12 de las blancas. El Barcelona buscará seguir aumentando su racha, ya que actualmente se encuentran invictas en la Liga F.
Las de Pau Quesada también llegan al encuentro con buenas sensaciones, con cuatro victorias y un empate en la competición liguera. Además, el Clásico tendrá un duelo individual muy interesante, ya que Claudia Pina y Felicia Schröder se encuentran empatadas liderando en la estadística de golles anotados (5). Beerensteyn está siendo una de las atacantes más insistentes, ya que es la segunda jugadora con más remates intentados (20).
La convocatoria del Real Madrid para enfrentarse al Barcelona en el Clásico
Estas son las jugadoras que han viajado para el partido ante el Barça: Frohms, Laia, Noe, Levels, Silvia Cristóbal, M. Méndez, Eva Navarro, Holmgaard, Andersson, Lakrar, Däbritz, Irune, Angeldahl, Andreia J.J., Elisa, Caruso, Oihane SM, Pau C., Keukelaar, Bruun, Athenea, Beerensteyn, Schröder y Linda C.
Minuto 32
¡Gol del Barcelona un minuto después, Hansen hace el cuarto!
Las blaugranas se han desatado y están atropellando al Real Madrid.
Barcelona 4 – 0 Real Madrid