Dos entradas al precio de una. Es el recurso del Barcelona para llenar el Camp Nou ante el Real Madrid en el Clásico de la Liga F. Por primera vez, el partido de la liga femenina se celebrará en el estadio culé, que ya ha abierto en dos ocasiones para sendos partidos de la Champions entre ambos, que acabaron en goleada culé. Hasta el día 29 de septiembre se habían vendido 30.000 de las 62.000 localidades disponibles y, entonces, apareció la promoción. El Clásico y el partido de Champions femenina ante el Arsenal en el mismo pack, con precios que van desde los 27 euros, dos más que la entrada más barata para el partido ante el Real Madrid de forma individual. De esta manera, se podrá llenar el estadio.

Se espera que sea el partido de los récords. Con cerca de los 62.000 espectadores, será el partido con mayor asistencia desde la profesionalización de la Liga. En la actualidad, está en 38.707 espectadores en el celebrado en Montjuic en la temporada 23-24. En un partido de la liga femenina, el récord está en 60.739 personas en 2019, antes de la profesionalización y antes de que se creara la sección femenina del Real Madrid, en un Atlético-Barcelona jugado en el Metropolitano. Esa cifra también podría batirse.

Además, el pasado curso se dio el mayor pico de espectadores en un partido de Liga F, con más de 685.000 espectadores delante del televisor. El partido será retransmitido por DAZN y Movistar+, por lo que es complicado que pueda superarse ese número de visualizaciones, al no darse en abierto por Televisión Española. Para el choque, la Liga F se ha volcado, consciente de que será el mejor envoltorio para vender su producto, y hará un despliegue inédito en lo referente a la cobertura audiovisual, con un total de 16 cámaras.

El Barça había anunciado que el partido sería en el Camp Nou, por primera vez en la historia de la Liga F. Montjuic ha sido abierto en tres ocasiones para la cita liguera, mientras duraban las obras del estadio y no se podía jugar en él. Ahora, con un aforo de unos 62.000 espectadores, abrirá por primera vez sus puertas para el Clásico liguero. No así en Champions, puesto que se ha disputado en dos ocasiones: en los cuartos de 2022 y en los de 2026.

Dos partidos al precio de uno

Ante la incertidumbre de saber si llenarían el Clásico, debido a un aumento considerable del precio de las entradas, han decidido lanzar una promoción que les permita dar una gran imagen de su estadio casi completo. Las entradas para el encuentro habían sido lanzadas a un precio que iba desde los 25 euros las más baratas a 70€ las más caras. El pasado curso, en Montjuic, las más caras estaban a 55 euros.

Ante la venta de 30.000 entradas a menos de una semana para la disputa del partido, el club optó por lanzar un pack por un precio mínimo de 27 euros y un máximo de 78€ para incluir, además del Clásico, el partido que se celebrará el 11 de noviembre ante el Arsenal, de la jornada 4 de la fase de liga de la Champions. Es decir, un partido que se jugará dentro de más de un mes.