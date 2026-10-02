Cantera contra cartera: La Fábrica frente al Atlético de los doce fichajes

El Castilla tiene que mejorar sus resultados, pero su apuesta por la cantera merece respeto. Especialmente cuando se compara con un Atlético Madrileño que ha incorporado a doce futbolistas de otros clubes para reforzar su proyecto. Ambos compiten en Primera Federación, aunque mirar únicamente la clasificación deja fuera una parte importante del análisis: cómo se construyen sus plantillas y qué oportunidades reciben los jugadores que vienen de abajo.

La exigencia en el Real Madrid no se negocia. Tampoco en su filial. Julián López de Lerma tiene que encontrar soluciones y sus jugadores deben responder sobre el césped. Pero convertir cada tropiezo en una enmienda a La Fábrica es un análisis cómodo e incompleto. Los puntos cuentan, pero también el trabajo de preparar futbolistas para competir en el máximo nivel.

Los datos de la comparación sitúan la media de edad del Castilla entre los 20,4 y los 20,7 años, frente a los 21–21,1 del Atlético Madrileño. La distancia es moderada y no explica por sí sola los resultados, pero aporta contexto sobre la juventud del grupo madridista y el aprendizaje que debe completar en una categoría exigente.

El Castilla afronta ese proceso con la presión añadida de su camiseta. Sus futbolistas deben acostumbrarse a rivales con más oficio, soportar partidos incómodos y responder cuando el talento no basta. Cada promoción obliga a reconstruir el equipo, repartir responsabilidades y asumir errores mientras los jóvenes se adaptan al fútbol profesional.

La juventud también aporta contexto al miniderbi. Según los datos de la comparación, los onces iniciales del Castilla promediaron 20,5 años en las cinco primeras jornadas, frente a los 21,1 del Atlético Madrileño. Son seis décimas de diferencia que no explican por sí solas los resultados, pero sí reflejan que el equipo de Julián López de Lerma ha competido con alineaciones más jóvenes. La exigencia sigue siendo máxima, aunque ese aprendizaje también debe pesar cuando se juzga a La Fábrica.

Doce refuerzos para Fernando Torres

El Atlético Madrileño ha buscado fuera buena parte de las soluciones para su plantilla. Este verano ha incorporado a Kamate, del Inter; Javi Gil, de la Juventus; Astralaga, procedente del Barcelona tras jugar en el Granada; Álvaro Santos, del Lommel tras su paso por el Penafiel; Sergio Díez, del Ibiza; Edgar Alcañiz, del Levante; David García, del Cádiz; Álvaro Justo, del Recreativo Granada; Thiago Helguera, del Braga; Marc Domènech, del Mallorca; Arnau Solà, del Arouca; y Antal Yaakobishvili, del Girona.

Doce incorporaciones externas para reforzar todas las líneas. Una renovación que conviene recordar cuando se presenta al equipo de Torres como una demostración de superioridad de la cantera rojiblanca. Su rendimiento también se apoya en futbolistas captados en otros clubes y en operaciones destinadas a elevar el nivel competitivo del filial.

Sergio Martínez, una apuesta de futuro

El Castilla también ha realizado movimientos, como la recuperación de Ángel Carvajal desde el Valladolid y el fichaje de Sergio Martínez. El caso de Martínez merece una consideración especial: es una apuesta con vistas al primer equipo, aunque juegue con el Castilla para completar su adaptación y desarrollo. Su incorporación responde a una planificación que va más allá de las necesidades inmediatas del filial.

La recuperación de Carvajal, por su parte, supone el regreso de un delantero que ya pasó por la cantera madridista. El Real Madrid ejecutó una cláusula de recompra para incorporarlo al Castilla después de su temporada en Valladolid.

La Fábrica tiene argumentos para defender su trabajo. Los éxitos de su generación juvenil en 2026, con la Youth League, la Copa de Campeones y la Copa Intercontinental entre sus títulos, acreditan la calidad de los jugadores que vienen empujando. Ahora deben trasladar ese potencial a un escenario más exigente.

El miniderbi ofrece al Castilla una oportunidad para reivindicarse. Tiene que competir mejor y buscar la victoria con determinación. Pero elogiar al Atlético sin mencionar sus doce refuerzos externos y censurar al filial blanco sin valorar su trabajo formativo deja la comparación a medias. La cantera madridista merece exigencia y también reconocimiento.

Nueve fichajes en el once de Torres

La diferencia no se queda en la lista de incorporaciones. También se ve sobre el césped. Ante el Murcia y el Huesca, Fernando Torres alineó de inicio a nueve jugadores llegados este verano: Astralaga, Antal Yaakobishvili, Javi Gil, Arnau Solà, Edgar Alcañiz, David García, Thiago Helguera, Álvaro Santos y Marc Domènech. Sólo dos puestos de cada alineación quedaron para futbolistas que ya pertenecían a la estructura rojiblanca la temporada anterior.

El patrón se repitió frente al Villarreal B. Álvaro Justo y Kamate entraron en una alineación que volvió a contar con nueve incorporaciones externas. El mercado tiene, por tanto, un peso decisivo en el equipo de Torres: sus refuerzos ocupan buena parte del once, además de ampliar las alternativas del banquillo.

Ese contexto debe acompañar cualquier comparación con el Castilla. Presentar los resultados rojiblancos como una prueba de superioridad de su cantera pasa por alto quiénes están jugando. La apuesta del Real Madrid por dar recorrido a los futbolistas de La Fábrica merece valorarse con la misma atención que los puntos. Porque fichar talento de otros clubes y promover a los jóvenes propios son decisiones distintas, con dificultades distintas.