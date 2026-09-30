Tebas desvela información reservada del Real Madrid y se expone a una denuncia que le lleve a la inhabilitación

Javier Tebas se ha vuelto a exponer en redes sociales liderando su guerra particular contra el Real Madrid y en este caso ha desvelado información corporativa confidencial de carácter reservado de la entidad madridista. El presidente de la Liga ha utilizado sus redes para publicar información reservada en la que aparece el club blanco. Lo hizo durante dos días consecutivos, aunque en los primeros documentos revelados hace referencia a un período en el que todavía no era presidente. Si el Real Madrid denunciase estos hechos ante el TAD, el presidente de la Liga podría enfrentarse a una posible inhabilitación.

Una vez más, Javier Tebas ha utilizado su cuenta personal de redes sociales para atacar al club blanco. El presidente de la Liga fue acusado por un posible conflicto de intereses tras un préstamo del Barcelona de más de cuatro millones de euros a una empresa que gestiona los derechos de televisión y en la que Tebas actúa como administrador.

Acto seguido, el presidente de la Liga contestó a un vídeo de Real Madrid Televisión tratando este tema en sus redes sociales con varios documentos confidenciales. Pero esos documentos se referían al período entre 2011 y 2013, años en los que Javier Tebas todavía no era ni presidente de la Liga ni vicepresidente de la RFEF. Tebas los quería utilizar para comparar unos pagos del Real Madrid a Audiovisual New Aged con los del Barcelona. Hasta la red social X tuvo que ponerle una nota de comunidad.

Este miércoles, Javier Tebas ha vuelto a la carga con nuevos documentos y cifras exactas de otros pagos entre el Real Madrid y Audiovisual New Aged entre 2016 y 2018. «Preguntad a JAS por las aportaciones del Real Madrid a Audiovisual New Aged, A.I.E.: 2.136.833,71 € en 2014 y 541.277,23 € en 2016. Anda, si en ambos años yo ya era presidente de LaLiga», señala Tebas a través de sus redes sociales.

Tebas se expone con documentos confidenciales

En estos documentos publicados por el presidente de la Liga no parece que se desvelen datos bancarios estrictos como algún número de cuenta corriente, códigos IBAN, claves de transferencia o datos de acceso a entidades financieras, como se le acusa en redes sociales. Pero en este caso, Javier Tebas sí ha desvelado información corporativa confidencial de carácter reservado del Real Madrid.

Por lo tanto, el presidente de la Liga se expone a una posible denuncia si el Real Madrid así lo decidiera. Javier Tebas ha sacado a la luz este miércoles documentación contable, fiscal y comercial interna que vincula a la entidad madridista con una Agrupación de Interés Económico (A.I.E.) con cifras de aportaciones y cobros, facturas de gestión y garantías fiscales.

Por la vía administrada del TAD, publicar facturas e importes privados al céntimo en redes sociales para responder a un usuario particular podría constituir una vulneración flagrante del deber de sigilo y confidencialidad que se le exige al presidente de la Liga.

El Real Madrid ya ha denunciado a Tebas en otras ocasiones

Si el Real Madrid denunciase al presidente de la Liga por esta posible infracción, Tebas se podría enfrentar a una inhabilitación de su cargo. El TAD ya abrió en su momento un expediente disciplinario por infracción muy grave a raíz de denuncias que acusaban al presidente de la Liga de vulnerar el deber de confidencialidad al airear públicamente detalles sobre la situación patrimonial, operaciones corporativas y auditorías internas del Barcelona. Un caso que finalmente fue archivado en julio de 2026 sin sanción de inhabilitación.

Javier Tebas también recibió apercibimientos y amonestaciones públicas por denuncias del propio Real Madrid debido a defectos de forma y vulneración de secretos en las deliberaciones de las asambleas, lo que incrementa el riesgo de inhabilitación en caso de reincidencia probada. Todo este caldo de cultivo expone al presidente de la Liga a una posible inhabilitación si hay denuncia tras revelar información reservada del Real Madrid.