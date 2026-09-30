El Real Madrid abre sus puertas a la NFL: los Atlanta Falcons entrenarán en Valdebebas

La NFL desembarcará en el Santiago Bernabéu el próximo 8 de noviembre con el partido entre Atlanta Falcons y Cincinnati Bengals. El duelo contará con muchas novedades que se irán desvelando conforme se acerque la fecha. El Real Madrid abrirá sus puertas otro año más a la mejor liga de fútbol americano del mundo. No sólo cederá su estadio, sino que también abrirá las puertas de Valdebebas nuevamente, donde entrenará el equipo que ejerce de local, los Falcons.

Esta vez el Atlético de Madrid no abrirá su estadio como hiciera el año pasado con los Miami Dolphins. Cabe recordar que en 2023 se especuló con la posibilidad de que Stephen Ross, dueño de los Dolphins, adquiriera el Atleti. Desde el entorno del empresario desmintieron aquella noticia, pero la relación entre ambos era muy buena, lo cual pudo influir en su decisión de utilizar el Metropolitano como sede de sus entrenamientos pese a ser el local.

Este año el partido de la NFL en Madrid se juega antes y el parón de selecciones comienza más tarde y, ese fin de semana, los rojiblancos reciben al FC Barcelona en el Metropolitano. Desde el club colchonero quieren salvaguardar el césped para que esté en condiciones para un choque tan importante como ese y, por ello, no cederán su campo para que alguno de los dos equipos de la NFL entrene allí esa semana.

Esta vez los Falcons son los que actuarán como locales y, según ha podido saber OKDIARIO sí que han decidido utilizar las instalaciones del Real Madrid en Valdebebas como su base de operaciones principal. Entrenarán allí durante su estancia en la capital de España. Los equipos llegarán a principios de esa semana (2-8 de noviembre), y a lo largo de la misma tendrán diferentes actos y eventos, culminando con el colofón final, que es el partido del Bernabéu.

En 2025 fue todo un éxito y este año confían en repetir con un nuevo partidazo entre Atlanta Falcons y Cincinnati Bengals. Los dos equipos lucharán por suceder a los Miami Dolphins en el palmarés del NFL Madrid Game. Aquel día los de Florida, que actuaron como locales, vencieron por 16-13 en un auténtico partidazo que se decidió en la prórroga.

Los de Atlanta intentarán prolongar la hegemonía del equipo que actúa de local. Para ello se entrenarán en las instalaciones de un 15 veces campeón de Europa, muy cerca de donde lo hacen habitualmente los chicos de José Mourinho. Igual que hicieron los Commanders de Washington el año pasado, los Falcons tendrán a su disposición campos de césped natural de última generación, con toda la tecnología punta de la que disponen las instalaciones, donde se ejercitarán y prepararán sus jugadas para intentar lograr la victoria ante unos Bengals que no se lo pondrán nada fácil.