El Real Madrid empuja para que la Euroliga acepte la oferta de la NBA el próximo martes

La Euroliga sigue dando pasos en su transformación a un modelo sostenible y el club que más ha abogado por un cambio se mantiene firme en su idea. El Real Madrid está empujando porque la NBA llegue «cuanto antes» a Europa y espera que el campeonato acepte la oferta de la liga estadounidense para arrancar una nueva competición en la temporada 2027-28.

El próximo martes 6 de octubre la Euroliga y la NBA se reúnen en Italia, concretamente a la orilla del Lago de Como, y ahí decidirán el futuro del baloncesto europeo. El club blanco, conocedor de las conclusiones extraídas de cada reunión mantenida hasta la fecha, confía en que pronto se oficialice un acuerdo entre ambas partes.

Así, la Euroliga avanzaría en el proceso de conversión de sus clubes en franquicias con el propósito de tener más beneficios que pérdidas en los próximos años. La NBA y su sello son clave para que esto pase, pues se regularía el desfase presupuestario de muchos equipos y la descompensación económica de otros, además de reportar ingresos comunes cada vez que haya una nueva incorporación en la competición.

El Real Madrid lo tenía y lo sigue teniendo claro, como así manifestó el responsable de su sección de baloncesto, Juan Carlos Sánchez, en una entrevista reciente en la televisión del club: «Ojalá. Nosotros estamos deseosos de que la NBA venga porque es la primera liga del mundo. La NBA le daría un salto cualitativo al baloncesto en Europa, sobre todo económicamente, a nivel de medios de comunicación, de presencia en muchos sitios…».

«Cuanto antes mejor»

«La NBA es como si te dijeran: ‘Oye, ¿qué te parece si te dejamos un Ferrari para que pases el fin de semana? Pues me parece fenomenal, es el mejor coche del mundo. La NBA en Europa sería algo importantísimo para todos los clubes. Cuanto antes mejor, pero nosotros tenemos que esperar y jugar ahora mismo en la ACB y la Euroliga e intentar ganar todos los títulos posibles. Y si viene la NBA, el primer anillo que haya para el Madrid», añadió el dirigente madridista.

Entre los temas que abordarán el próximo martes está qué equipos o ciudades pasan a integrar la competición, ya que la Euroliga, con Chus Bueno como CEO, pretende extenderse de 13 a 21 franquicias, un club más de los actuales 20 que componen el campeonato, mientras que la NBA opta por un inicio con 16. Deben decidir si aumentar, como está previsto, a 24 participantes divididos en dos grupos, con los tres españoles con plaza fija dentro (Real Madrid, Barcelona y Baskonia) y Valencia, que además aspira a organizar la Final Four de 2028, muy cerca de la licencia A.