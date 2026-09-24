Huijsen: «Yo soy español y para mí apoyar a Ceuta no es hacer política»

Hay algo diferente en Dean Huijsen (Ámsterdam, 2005) cuando aparece en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Llega tranquilo, sin necesidad de levantar la voz y con esa aparente despreocupación que sigue acompañando a un futbolista muy joven, pero que ha vivido mucho en muy poco tiempo. Sin embargo, detrás de esa calma hay un jugador más maduro. Física y mentalmente. El verano le ha servido para trabajar especialmente su cuerpo, ganar consistencia y prepararse para la exigencia que Mourinho le está imponiendo en el Real Madrid.

Huijsen vuelve a la selección española después del golpe que supuso quedarse fuera del Mundial. Lo reconoce sin esconderse: le dolió. Ahora regresa a un grupo campeón del mundo, mientras en Madrid trata de crecer bajo las órdenes de un Mourinho que le aprieta porque conoce bien su potencial. El central habla del Mundial que vio desde casa, de Wembley, de su expulsión en el derbi, del VAR, de las polémicas arbitrales, de la distancia con el Barcelona, de las camisetas de apoyo a Ceuta y hasta del Balón de Oro. Lo hace con tranquilidad, pero también con la personalidad de quien cada día parece sentirse más cómodo en la élite.

Pregunta: Vuelve a la Selección. La última vez que estuvo aquí fue en marzo y después llegó el golpe de quedarse fuera del Mundial. ¿Cómo ha sido este regreso?

Respuesta: Bien. Obviamente es un orgullo representar a la Selección. Al final fue una pena no poder ir al Mundial y emocionalmente me costó un poco, pero aquí estoy de vuelta.

P: ¿Cómo vivió entonces el Mundial? Porque como español se alegra de que España sea campeona, pero como jugador también tiene que pensar que podía haber estado allí.

R: Obviamente, soy español. España gana un Mundial y, como español, también siento que lo he ganado, aunque no haya sido como jugador. Como persona, sí. Pero fue una decepción enorme para mí. Al final es lo que hay.

P: ¿Ha cambiado mucho desde entonces?

R: Me fui de vacaciones y ya está.

P: Pero vuelve a un grupo que ahora es campeón del mundo. ¿Nota algo diferente?

R: Es un grupo que igualmente venía de ganar una Eurocopa y la exigencia ya estaba ahí. Ahora todavía más, porque queremos ganar más y queremos ir a por más títulos.

P: El primer partido después del Mundial es en Wembley contra Inglaterra. Usted conoce perfectamente lo que significa jugar allí. ¿Puede haber un escenario mejor para estrenar las dos estrellas?

R: Wembley es un estadio histórico. Hay estadios en los que todo futbolista quiere jugar durante su carrera y Wembley es uno de ellos. Tenemos que ir a ganar, es lo único que cuenta.

P: Luis de la Fuente reconocía que no le convence demasiado este nuevo calendario de cuatro partidos en dos semanas. ¿A los jugadores les gusta?

R: No sé, la verdad. No sé si era mejor lo de antes o lo de ahora. Supongo que después de este parón podré decirlo mejor. Al final son cuatro o cinco convocatorias al año y ahora una menos. Creo que tampoco cambia demasiado. El calendario es el que es y son muchos partidos. No creo que nos ayude mucho tampoco.

P: Vamos al derbi. ¿Cómo ha vivido estos días después de todo lo que sucedió?

R: Jodido, obviamente. Pero son cosas del fútbol. Toca aprender de eso y seguir.

P: En su expulsión, Giuliano se marcha, usted le agarra y termina siendo penalti y roja. ¿Cómo interpreta la jugada?

R: Creo que la regla dice que si agarras es roja. Por regla tiene que ser roja, aunque para mí debería estar un poco más abierto a interpretación. Obviamente, si le coges del cuello y lo tiras con todas tus fuerzas es diferente. Hay agarre, pero Giuliano también es listo al dejarse caer y provocar el penalti. Creo que la regla debería dejar un poco más de interpretación al árbitro.

P: ¿Le dieron alguna explicación cuando abandonó el terreno de juego?

R: No me acuerdo, la verdad. Creo que pregunté por qué era roja, pero no sé si me dijeron algo o no.

P: ¿Siente que su expulsión marca el derbi?

R: Obviamente es mi responsabilidad y podríamos haber ganado el partido.

P: Después llegan otras acciones polémicas. ¿Entiende que el VAR no intervenga, por ejemplo, en la entrada sobre Valverde?

R: No lo entiendo, la verdad. No sé por qué no entra. Puede ser un fallo del árbitro, un fallo humano, pero ¿para qué tenemos VAR entonces?

P: ¿Cree que perjudica a Valverde no quedarse en el suelo exagerando la acción?

R: Es una pena porque al final tienes el VAR precisamente para evitar el teatro, que los jugadores se queden en el suelo dando vueltas. Como Fede no se queda haciendo teatro durante cinco minutos, no le saca roja. Pero el VAR debería saberlo igualmente.

P: ¿Y la otra entrada que se revisa?

R: Entra con los dos pies arriba y le pega en la rodilla. Tiene una herida en la rodilla. A lo mejor no le duele mucho, pero le pega ahí y para mí es roja. El árbitro ve claramente que le pega con el taco en la rodilla. No sé dónde le tiene que pegar para que sea roja.

P: Mourinho salió después a rueda de prensa con las imágenes de esas acciones. ¿Sabían ustedes que iba a hacerlo?

R: No lo sabíamos.

P: ¿Y qué pensó cuando lo vio?

R: A mí me parece que tiene razón. También le digo que si fuese al revés se montaría una increíble.

P: ¿Entiende a quienes dicen que el Real Madrid no puede quejarse de los árbitros?

R: Creo que si ve las estadísticas tampoco es que los árbitros nos ayuden tanto. La semana anterior tuvimos algún momento también y en algún otro partido. Queremos creer que es casualidad, pero el VAR está ahí para arreglar esos errores.

P: ¿Tiene la sensación de que va a ser muy difícil ganar esta Liga?

R: No. Creo que depende de nosotros. Veremos cómo va la cosa.

P: Mourinho le conoce cada vez mejor y le está exigiendo muchísimo. ¿Cuánto le está cambiando como central?

R: Creo que sabe de lo que soy capaz y me exige mucho. Este verano he entrenado mucho físicamente para llegar bien y hasta ahora me siento bien. Ya lo he dicho en otras entrevistas: me meten mucha caña y eso es bueno para mí.

P: ¿Qué le pide Mourinho?

R: Que juegue bien, supongo.

P: Está en dos equipos con una exigencia máxima. España acaba de ganar el Mundial y el Madrid está a seis puntos del Barcelona en septiembre. ¿Hay crédito en el fútbol?

R: Hay poco crédito, la verdad. Tenemos mucha exigencia sobre nosotros y tenemos que seguir.

P: ¿Y qué le diría a quien piensa que la Liga ya está muy complicada?

R: Que miren el año pasado. Estábamos siete puntos por encima después del Clásico y mire cómo acabó la Liga. Todavía queda todo por jugar. Tenemos cosas que mejorar, nosotros también lo sabemos, y tenemos que remar juntos como equipo y sacar esto adelante.

P: ¿Incluso estando a seis puntos y teniendo que visitar el Camp Nou?

R: Tenemos que ir a ganar, obviamente, pero en cualquier caso el fútbol cambia muy rápido. Quedan 31 partidos. Queda mucho camino.

P: ¿Ve fuerte al Barcelona?

R: Sí, creo que sí. No veo muchos partidos suyos, pero parece que sí.

P: A usted sí le gusta ver fútbol, algo que cada vez parece menos habitual entre los futbolistas jóvenes.

R: Veo bastante Premier y Champions, obviamente. Sí veo fútbol, pero tampoco voy a dejar de ver a un amigo o de estar con mi familia por ver un partido. Al final también hay que desconectar un poco.

P: Mourinho le mete mucha caña. ¿Entiende que lo hace porque sabe el potencial que tiene?

R: Sí. Regañar tampoco diría, pero me mete caña y quiere que mejore. Quiere que sea bueno para el equipo y eso es bueno.

P: Vamos con lo que sucedió en Elche con las camisetas de apoyo a Ceuta. ¿Qué pasó realmente en el vestuario?

R: Creo que hubo un poco de confusión. Nosotros llegamos allí y no sabíamos que nos íbamos a poner la camiseta. Yo soy español y sé lo que significa. Para mí no es un tema político, sino un mensaje de apoyo para la gente de Ceuta que está sufriendo. Pero a lo mejor alguien que no es de aquí no entiende bien la situación y puede parecerle un tema político. Al final cada uno hace lo que considera.

P: ¿Entiende entonces que algunos compañeros decidieran no llevarla?

R: A mí me parece bien que cada uno haga lo que quiera. Nosotros la llevamos, otros no. Después vi el partido del Barça y creo que tampoco la llevaban todos y no hubo tanta polémica. A lo mejor porque juego en el Madrid me salen más cosas del Madrid, pero parece que hubo mucha más polémica.

P: Y terminamos con el Balón de Oro. Tiene compañeros candidatos tanto en el Real Madrid como en la Selección. ¿Se moja?

R: No me voy a mojar.

P: ¿Ni entre Lamine Yamal, Mbappé o alguno de los españoles campeones del mundo?

R: Cualquiera de mis compañeros se lo merece. Sea de la Selección o sea del Madrid. Hay muchos nominados.