Huijsen fue expulsado en el Metropolitano por una acción similar por la que Rodrigo no lo fue en Mestalla

El derbi madrileño se decantó por una tarjeta roja a Huijsen, que cometió un penalti sobre Giuliano Simeone (anotado después por Grimaldo), en una acción similar a la que cometió Rodrigo Hernández, con el Barcelona, en un partido de esta misma liga ante el Valencia. En aquella ocasión, en el encuentro que se jugó en Mestalla hace 14 días.

En el Valencia – Barcelona de la cuarta jornada, y con 0-2 en el marcador (después los de Flick golearon con un 0-5), Rodrigo derribó por detrás a Danjuma dentro del área. Era penalti y, como le ocurrió a Huijsen en el Metropolitano, era cartulina roja. Y no fue ni una cosa ni la otra. Díaz de Mera, en el césped, ni Muñiz Ruiz en el VAR, pitaron nada. De eso sólo han pasado dos semanas.

Esa acción entre Rodrigo y Danjuma tiene diferencias con la de este domingo en el derbi entre Huijsen y Giuliano. La de Mestalla fue un empujón por detrás y la del Metropolitano es un agarrón que desequilibra al atacante. Los dos eran penaltis y, además, cartulina roja, ya que ambos se desentienden del balón. La diferencia es que el jugador del Real Madrid sí fue expulsado (con 0-0 en el marcador) y el del Barcelona se fue de rositas.

Este es un doble criterio que se viene repitiendo en la liga entre Barcelona y Real Madrid. ¿Por qué cuando es penalti en contra del Barcelona, y en este caso se añade expulsión, no se pita y sí cuando la pena máxima es contra el Real Madrid? Cosas que tendrá que explicar el Comité Técnico de Árbitros que dirige Fran Soto y en el que nada ha cambiado por el doble criterio.